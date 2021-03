Motorsport PRIME, à quoi ça ressemble ?

L'expérience utilisateur de PRIME se veut complémentaire et plus confortable. Les pages déjà gratuites deviennent vierges de toute publicité, tout comme les contenus additionnels exclusifs à PRIME (voir ci-dessus la vidéo illustrant l'ergonomie de PRIME sans publicité).

Optimisée du fait que les abonnés ne sont pas exposés à la publicité envahissant certaines zones du site, l'ergonomie offre une lecture plus confortable et un rendu optimal des photographies, disponibles en plus haute résolution.

Autrement dit, peut-être ne vous abonnerez-vous pas seulement pour le contenu additionnel proposé, mais aussi pour profiter pendant un an de notre site sans voir de publicités et bénéficier d'un confort visuel accru aussi bien sur les articles gratuits que les contenus additionnels payants.

Que vais-je trouver de plus sur Motorsport PRIME ?

Actuellement, Motorsport PRIME, ce sont des contenus additionnels comme des dossiers richement illustrés, des articles historiques, des articles de fond sur tous les grands thèmes chauds et froids (sportif, business, politique, technique), des portraits, commentaires, opinions et interviews en longueur d'acteurs des paddocks F1, MotoGP, WEC, WRC, Formule E, etc. Vous y trouverez aussi avec le temps de nouveaux formats exclusifs interactifs. Une plongée dans l'univers des sports mécaniques unique sur internet, se basant sur un puissant réseau de plusieurs centaines de reporters et journalistes professionnels, présents au cœur de l'action et dans plus de 20 pays, et respectueux de leur travail, de leurs interlocuteurs et de leur audience.

Pourquoi faire payer du contenu alors qu'il y a déjà de la pub sur le site ?

Nous sommes nous-mêmes des consommateurs de contenu web au quotidien sur des thématiques très variées, ou possédons des abonnement divers à toutes sortes de services numériques, presse et TV. Certains sites font le choix de proposer du contenu payant, voire même de limiter de manière brutale l'accès à l'information gratuite. Motorsport.com propose un contenu PRIME venant en supplément du contenu gratuit déjà existant et continuera à traiter et faire l'actualité d'une grande variété de championnats avec une couverture gratuite unique au monde et incomparable.

Pour l'utilisateur, il est donc simplement possible, en sus, de soutenir notre démarche consistant à proposer un contenu additionnel de qualité en prenant un abonnement. Ce contenu additionnel n'impacte pas la gratuité de base du site et nous publierons toujours des dossiers, analyses ou interviews gratuitement. S'abonner est un choix très personnel motivé par diverses raisons : il peut être un soutien au site et son équipe, tout comme une volonté de gagner en confort de lecture avec la suppression de la pub ou en profitant de plus de contenu.

Combien de contenus additionnels vais-je trouver par rapport à ce qui est déjà gratuit ?

Nous nous assurons de vous garantir que pour le prix d'un abonnement mensuel (5,99€) ou annuel (actuellement passé en promotion de 49,99€ à 24,99€), vous puissiez avoir la certitude du fait d'en avoir pour votre argent et obtenir plus qu'avec n'importe quel magazine kiosque. Nous nous engageons à vous proposer quotidiennement du contenu additionnel à travers des formats longs mais ne nous limitons pas sur la quantité proposée, qui dépend aussi de l'actualité.

Quoi qu'il en soit, venez vous faire votre propre opinion en découvrant maintenant et totalement gratuitement Motorsport PRIME pendant 30 jours, sans débit ni obligation de prolongation de votre abonnement !

Quel prix ça coûte ?

Rien du tout si vous choisissez de tester maintenant ! Nous proposons un test gratuit de 30 jours pour vous convaincre de la qualité de l'expérience de notre section payante et de ses contenus additionnels, et apprécier l'ergonomie vierge de toute publicité.

Un numéro de carte bancaire vous sera demandé pour en bénéficier mais vous ne serez pas débité. Par la suite, un abonnement d'un an, tarifé exceptionnellement 24,99€ au lieu de 49,99€, se poursuivra au terme de l'essai si vous faites le choix de ne pas le résilier. Cette offre est valable jusqu'au dimanche 21 mars 2021.

Pourquoi m'abonner maintenant ?

Même si nous proposons régulièrement des offres promotionnelles pour vous faire découvrir ce contenu additionnel PRIME, l'offre à -50% sur le tarif annuel et le test de 30 jours gratuits sont la meilleure opportunité de vivre pleinement votre passion des sports mécaniques et de profiter des nombreuses innovations à venir dans cette section. À un tout petit plus de 2€/mois, c'est le moment de se lancer !