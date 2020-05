Vettel peut encore remporter le titre en F1, selon Tost

À l'heure d'écrire ces lignes, l'avenir de Sebastian Vettel en Formule 1 est plus qu'un incertain. Partant de la Scuderia Ferrari en fin de saison 2020, l'Allemand n'a pas énormément de possibilités qui s'offrent à lui pour demeurer dans le championnat, si c'est bien ce qu'il souhaite faire. Parmi les pistes sérieuses plus ou moins probables se trouvent évidemment Renault, dont un baquet s'est libéré suite au départ de Daniel Ricciardo, mais également Mercedes dont les pilotes actuels sont sous contrat jusqu'en fin de saison, même si la re-signature de Lewis Hamilton semble être quasiment acquise.

Toutefois, au sortir de deux saisons particulièrement compliquées sur le plan mental, Vettel, 32 ans, a-t-il encore ce qu'il faut pour se battre ? Et surtout, le veut-il ? Pour Franz Tost, qui a dirigé l'Allemand en 2007 et 2008 chez Toro Rosso, il a en tout cas toujours le calibre pour aller décrocher une couronne mondiale. "La fin de quelque chose est toujours le début d'autre chose", a-t-il lancé pour le site officiel de la Formule 1.

"Cela dépend vraiment du baquet qu'il obtient. Sebastian Vettel est un pilote qui a le calibre pour se battre pour un championnat. Il a besoin d'avoir un baquet au sein d'une des équipes du top 3. Alors il aura une réelle chance de gagner des courses et un autre titre. Je connais assez bien Sebastian, et c'est assurément son principal objectif."

"Ce n'est pas un pilote qui souhaite juste être sur la grille de départ. Si nous faisions une course aujourd'hui, il voudrait la gagner. Cela dépend des ingrédients qu'il aura pour atteindre ce but. D'un point de vue financier, je ne pense pas qu'il ait besoin de continuer de courir, mais les pilotes qui ont gagné des championnats, ils ne pensent pas tellement à l'argent. Leur motivation est de gagner des courses, d'avoir du succès. C'est la motivation, pas l'argent."

"Il a seulement 32 ans, c'est un pilote très talentueux, et s'il a le package correct, s'il dispose d'une Ferrari, d'une Red Bull ou d'une Mercedes, il sera toujours capable de gagner des courses, et je suis également assez certain qu'il peut remporter un autre championnat ; cela dépend de l'équipe pour laquelle il pourra piloter."

Related video