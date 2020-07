Vettel "heureux de n'avoir fait qu'un tête-à-queue"

Les propos sont concis mais en disent long sur les difficultés rencontrées par Ferrari tout au long du week-end. Pour Sebastian Vettel, éliminé en Q2 samedi et parti 11e sur la grille de départ du Grand Prix d'Autriche, la course n'a pas permis de redresser la barre. Si Charles Leclerc a pu miraculeusement sauver la face de la Scuderia en terminant deuxième à la suite d'une fin de course folle, le quadruple Champion du monde a lui fait les frais de la course en milieu de peloton et d'un tête-à-queue l'ayant renvoyé en fond de classement. La faute à une voiture "inconduisible", ainsi l'a-t-il décrite dans ses échanges radio avec le muret des stands.

"Pour être franc, je suis heureux de n'avoir fait qu'un tête-à-queue", lâche même le pilote allemand au micro de Sky Sports. "Donc... c'était très difficile. C'était très juste. Je crois que Carlos [Sainz] a tourné et j'étais juste à la limite car je voulais être le plus proche possible. J'ai perdu l'arrière, mais pour être honnête, j'ai perdu l'arrière plusieurs fois aujourd'hui. Alors oui, comme je l'ai dit, je suis plutôt heureux que cela ne se soit produit qu'une seule fois."

Englué dans le peloton après son tête-à-queue, Vettel a longtemps buté sur la Williams de George Russell, signe de la méforme évidente de Ferrari. Finalement, à la faveur des nombreux incidents en fin de course, il a accroché l'anecdotique point de la dixième place. Un résultat sans grand intérêt alors que des évolutions sur la SF1000 sont attendues d'ici la troisième course de la saison, en Hongrie.

Comment expliquer une telle chute de performance et le caractère aussi instable de la monoplace de Maranello ? "Nous ne savons pas, nous devons bien étudier ça, mais il est certain que la voiture était très difficile à piloter", insiste Vettel. "Aujourd'hui, j'ai essayé de faire de mon mieux. La voiture de sécurité nous a aidés. À la fin c'était plutôt divertissant, mais ce n'est pas le résultat que nous voulions."