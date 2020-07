Wolff : L'histoire de Binotto sur les moteurs, une "connerie totale"

Au début du week-end de Grand Prix de Hongrie, le responsable de Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré que Ferrari avait subi, comme l'ensemble des écuries, le contrecoup des directives techniques de la FIA sur les moteurs. Pour Toto Wolff, patron de Mercedes, la soudaine baisse de performances de la Scuderia en la matière ne repose pas que sur cela.

L'Autrichien a par ailleurs expliqué que Mercedes avait été quasiment poussé au "burn-out" concernant le travail mené sur ses propres moteurs par Ferrari l'an passé et a pointé l'"ironie" que constitue le bond en avant en termes de performances fait par le constructeur de Stuttgart en conséquence.

Dans le contexte du désormais fameux accord aux termes secrets entre la Scuderia et la FIA sur le moteur 2019 et de la perte de performances des propulseurs italiens, Wolff a répliqué sèchement à son homologue. "Une autre connerie totale, l'histoire des directives techniques."

"Il y avait une réglementation claire sur les unités de puissance. Il y a eu des clarifications à Austin, [sur] ce qui était permis ou pas, qui étaient importantes, mais rien de surprenant, en aucun cas, parce que si vous respectiez les règles, c'était de toute façon clair."

"Je pense que l'ironie de l'histoire est que nous avons été poussés par certains de nos concurrents à des niveaux absolument nouveaux. Ça nous a presque conduit au burn-out l'an passé, pour développer et innover d'une façon qui soit compétitive sur la piste. Et voilà, je pense que nous avons fait un bond substantiel en performances entre 2019 et 2020. Parce que nous devions le faire l'année dernière, et c'est un petit peu ironique pour moi."

Pas d'accord sur les Accords

Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, Wolff a également tenu à répondre à Binotto sur un autre terrain, celui des Accords Concorde. Ces derniers jours, McLaren et Ferrari ont indiqué être prêts à signer ces engagements commerciaux et de gouvernance couvrant la période 2021-2026, le team principal de la Scuderia déclarant toutefois que ce n'était pas le cas de toutes les écuries : "Je ne suis pas vraiment capable de vous répondre car, comme je l'ai dit, du côté de Ferrari, nous sommes heureux et prêts à signer. Je pense que la question devrait être posée à ceux qui ne sont pas encore pleinement satisfaits."

Pour Wolff, il faudrait que ces discussions restent privées : "Je ne sais pas pourquoi certaines des autres équipes ont fait ces commentaires ridicules, qu'ils sont prêts à signer et qu'il semble que certains concurrents ne le soient pas."

"Ils font d'eux la risée du public en disant cela publiquement. Les négociations devraient se tenir en privé, sans que les compétiteurs ne fassent de commentaires. Et, à cet égard, nous discutons avec Liberty, nous désirons rester en F1. Il y a des clauses qui nous gênent un petit peu, mais rien qui ne puisse pas être résolu."