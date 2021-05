Au Grand Prix du Portugal, les spectateurs du monde entier ont pu entendre Toto Wolff, le directeur de l'équipe Mercedes, encourager directement Valtteri Bottas à la radio. Le Finlandais était alors à la poursuite de Max Verstappen, en deuxième position, dans les derniers kilomètres de course. "Rattrape-le, Valtteri, tu es le plus rapide", avait lancé l'Autrichien, qui a pris pour habitude de stimuler le #77 en course.

Victime d'un capteur défectueux sur son échappement, Bottas a perdu une poignée de secondes sur Verstappen mais une fois le problème résolu, le Finlandais n'a pas été en mesure de revenir sur les talons de son rival. Ainsi, et bien qu'il affectionne le fait de s'impliquer davantage dans la course de son pilote, Wolff pourrait réduire ou stopper ses messages d'encouragement à l'avenir.

"Nous en avons discuté", explique le directeur d'équipe. "J'aime [encourager Bottas] parce que je suis très passionné et [c'est bon] de pouvoir me lâcher avec Valtteri. Je pensais que ça marchait bien mais ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Donc peut-être que je devrais me taire la prochaine fois, ou au moins en discuter avec lui. J'ai besoin de lui parler à nouveau. Il est fort mentalement, il a réussi à se relever après le week-end [à Imola]. Il était en train de gagner du terrain sur [Verstappen] mais quand j'ai parlé à la radio, il a plafonné. Donc peut-être [que je ne lui parlerais] plus."

De l'autre côté du fil, Bottas indique que les commentaires de Wolff, qu'ils portent leurs fruits ou non, sont toujours très appréciés. "[Wolff] me dit souvent des choses à la radio", révèle-t-il. "Cela montre qu'il y a un soutien et une passion, ça ne fait jamais de mal. Évidemment, je donne toujours tout ce que j'ai sur la piste mais oui, c'est bien."

En pole position à Portimão, Bottas a glissé derrière Verstappen et Lewis Hamilton en course, le reléguant à la troisième place au drapeau à damier. Mais Wolff assure que Bottas, peu épargné par les problèmes techniques, retrouvera bientôt sa forme d'antan.

"[Bottas] a signé la pole et a fait une course très solide", déclare l'Autrichien. "Lorsque vous êtes devant, vous faites un trou dans l'air et la voiture derrière vous a le DRS. C'est très difficile. [Verstappen] nous a battu avec l'undercut, c'est vraiment dommage. Ensuite on a laissé tomber [Bottas] avec le moteur qui est passé en mode sécurité. Donc dans l'ensemble, je pense que ça aurait pu marcher pour Valtteri, comme beaucoup d'autres fois. Nous continuons à le soutenir et nous verrons ce qu'il est capable de faire à Barcelone."

