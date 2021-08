Frijns prolonge avec Virgin et Evans avec Jaguar

Mitch Evans a signé une prolongation de contrat de plusieurs années avec Jaguar Racing, mettant fin aux spéculations qui couraient sur son transfert chez Porsche en 2022. Jaguar Racing avait recruté le pilote néo-zélandais, anciennement vainqueur du GP3 Series et pilote en GP2, pour lui faire faire ses débuts en Formule E lors de la saison 2016-17. Resté depuis dans l'équipe, il a remporté deux victoires.

Evans sera toujours associé à Sam Bird la saison prochaine et contribuera au développement de la Gen3 pour Jaguar. Le groupe Jaguar Land Rover a confirmé avant l'E-Prix de Londres son engagement dans la prochaine ère règlementaire du championnat, pour laquelle les voitures seront allégées de 120 kg et verront leur puissance passer à 470 ch.

"C'est une très bonne nouvelle, je suis très heureux de rester dans la famille", a commenté Mitch Evans à Motorsport.com. "J'ai vraiment l'impression de faire partie des meubles. J'avais de très bonnes options pour aller ailleurs si je l'avais voulu, mais je suis vraiment heureux d'être là où je suis dans l'équipe. Ils souhaitaient vraiment me garder, c'était donc tout à fait sensé pour moi de rester."

Le contrat d'Evans avec Jaguar Racing arrivait à échéance à la fin de la saison en cours. Son manager, l'ancien pilote de Formule 1 Mark Webber, qui est également ambassadeur Porsche, semble avoir entamé des discussions avec le constructeur allemand afin qu'Evans remplace André Lotterer. Mais dans le contexte d'une équipe Jaguar qui s'est habituée aux avant-postes ces deux dernières années et alors que Bird a déjà signé un contrat pluriannuel, Evans dit avoir choisi de se montrer loyal et de rester en poste.

"Cela aurait pu être une sorte de tournant pour que j'aille ailleurs", a-t-il expliqué. "J'avais de très bonnes options pour partir si je l'avais voulu, mais je suis vraiment heureux [ici]. J'adore cette marque, de même que la direction et tout simplement le dynamisme au sein de l'équipe. La Formule E étant tellement faite de hauts et de bas qu'il faut sentir que l'on a toujours le soutien de l'équipe, surtout dans les mauvais jours. J'ai réalisé beaucoup de choses avec l'équipe, et ils m'ont donné ma chance, il y a donc un peu de loyauté dans ma volonté de continuer."

"Avec Sam désormais, les deux voitures sont aux avant-postes. Je pense que c'est une bonne position dans laquelle être. Je crois que c'est la bonne décision pour moi et ma carrière. Il y a une chose que je n'oublie pas, c'est que je suis devenu pilote professionnel grâce à cette équipe, et je veux continuer à me créer des souvenirs avec eux et à réaliser de belles choses."

Désormais, Mitch Evans va pouvoir suivre le processus de développement de la Gen3 avant les essais devant débuter en avril. Quant à cette fin de saison, il l'aborde en huitième position du championnat, à 20 points du leader Nyck de Vries avant la finale qui se tiendra à Berlin la semaine prochaine.

Frijns reste chez Virgin pour 2021/22

Robin Frijns, quant à lui deuxième du championnat actuellement, a prolongé son contrat avec Envision Virgin Racing pour disputer en 2022 une quatrième saison consécutive avec l'équipe cliente d'Audi. Après deux saisons chez Andretti Autosport, le pilote néerlandais avait rejoint Sam Bird pour la campagne 2018-19, s'imposant alors lors des E-Prix de Paris et de New York.

"Je suis très heureux de rester chez Envision Virgin Racing pour une saison de plus. Nous avons une super voiture et une équipe très talentueuse et impliquée, qui fait un travail phénoménal", a déclaré le pilote, dont la prolongation était "un choix clair et naturel" selon Sylvain Filippi, directeur exécutif de l'équipe.

"Il a accompli beaucoup de choses, mais il a encore beaucoup de potentiel et nous sommes ravis de l'avoir dans l'équipe pour une saison supplémentaire et de voir ce qu'il pourra réaliser lors des prochaines courses et, bien sûr, l'année prochaine", a ajouté le responsable français. "Robin a fait ses preuves à maintes reprises durant les années au cours desquelles il a couru avec nous. Il fait partie intégrante de notre équipe et il entretient d'excellentes relations avec tout le monde. Associé à son approche mature de la course et à sa réflexion stratégique, cela a donné lieu à des performances très solides en piste, ce qui a énormément contribué au succès de l'équipe."

Frijns, qui ne compte que six points de retard sur De Vries, est monté sur le podium à deux reprises cette saison. Contrairement à Evans, il abordera la prochaine manche dans le premier groupe des qualifications, le moins favorable. Virgin Racing se trouve actuellement en tête du championnat des équipes, juste devant Mercedes et à nette distance de son équipe d'usine Audi, sur le départ après la manche allemande. Équipe privée, Virgin continuera à utiliser les groupes propulseurs Audi pour la saison 2022 et devra ensuite sceller un autre partenariat si elle souhaite rester engagée pour la Gen3 à partir de 2022-23.