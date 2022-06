La Dorna et Motorsport Network s'associent pour le Sondage Mondial des Fans MotoGP

Londres, le 16 juin 2022 - Dorna Sports S.L et Motorsport Network, LLC lancent aujourd'hui le Sondage Mondial des Fans MotoGP™ 2022, destiné à rassembler les opinions des passionnés du monde entier au sujet du sport qu'ils aiment. Il s'agira du plus grand sondage des fans MotoGP™ jamais réalisé, en 15 langues sur Motorsport.com et les plateformes moto de Motorsport Network. Les données seront analysées par Nielsen Sport (NYSE: NLSN).

Le sondage MotoGP™ a pour but de collecter les avis des fans sur des sujets variés tels que leurs habitudes de visionnage, leur expérience sur les circuits et leur consommation de contenu, ainsi que leur opinion sur des changements futurs visant à améliorer la discipline et sur des questions clés en dehors de la piste. Les passionnés sont également interrogés sur leur implication dans le championnat et le développement des jeux vidéo et de l'eSport ; il s'agit également d'identifier leurs pilotes, écuries et circuits favoris.

Ce Sondage Mondial des Fans est le premier mené pour le MotoGP™. Motorsport Network est un leader dans ce domaine, ayant récemment réalisé des Sondages Mondiaux des Fans en partenariat avec la F1™ en octobre 2021 et avec le NTT INDYCAR Series en février 2022.

Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports, S.L., déclare : "Les fans du monde entier font de notre sport ce qu'il est : ils sont le cœur du MotoGP™. Nous recherchons toujours des manières de rendre le MotoGP™ encore meilleur qu'avant, alors qui de mieux à interroger que les fans ? Grâce à la force de Motorsport Network, nous allons pouvoir atteindre notre audience tout autour du globe, ce qui va nous apporter une vision inestimable de notre public afin de mieux comprendre ce qu'il veut de ce sport, ce qu'il aime ou non et ce qui compte le plus pour lui en MotoGP™. C'est une incroyable opportunité de communiquer avec un si grand nombre de gens et de leur donner une voix dans l'avenir du sport que nous aimons tous."

"Nous sommes impatients de connaître l'avis des fans de MotoGP™ du monde entier", ajoute James Allen, président de Motorsport Network et leader du projet de Sondage Mondial des Fans. "Ayant récemment réalisé des sondages de grande ampleur pour la Formule 1 et l'INDYCAR, nous comprenons l'importance des Sondages Mondiaux des Fans pour les détenteurs de droits et les organisateurs de championnats majeurs, qui peuvent utiliser les résultats comme une boussole pour l'avenir de leur sport. Le MotoGP™ est l'un des spectacles sportifs les plus palpitants au monde. Jamais un sondage de cette ampleur n'a été fait avec le MotoGP™, et nous sommes impatients d'en voir les résultats."

Le Sondage Mondial des Fans MotoGP™ 2022 est ouvert à toutes les personnes de 16 ans et plus, et va durer quatre semaines à partir du 16 juin. Les conclusions clés qui en seront tirées seront annoncées en septembre.

Participer au sondage