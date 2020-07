Motorsport Network lance la plateforme Motorsport Studios

Londres, 22 juillet 2020 : Motorsport Network a lancé Motorsport Studios, une plateforme internationale de distribution et de production qui permettra aux fans d'accéder à la plus grande archive de médias au monde et aidera les marques à narrer leurs histoires dans ce sport.

Motorsport Studios proposera un service complet et unique aux entreprises du monde de la course, intégrant sa propre plateforme OTT développée avec la production et la conservation du contenu, la distribution mondiale et le ciblage de l'audience. Elle tirera parti des 56 millions de visiteurs mensuels qui consultent déjà les sites internet de Motorsport Network dans le monde entier.

La nouvelle plateforme intègre plusieurs entités commerciales performantes pour former une offre unique. Motorsport Images, qui inclut 26 millions de clichés de tous les Grands Prix disputés en 70 ans de Formule 1 ainsi que des services de photographie sur les compétitions et les événements de sports mécaniques, s'associe à Motorsport.tv et Duke Video, qui à eux deux proposent 20 000 contenus vidéo.

Motorsport.tv est la plateforme numérique OTT dédiée aux passionnés de course et d'automobile. Les marques et les partenaires peuvent y héberger leur contenu sur des chaînes organisées et accessibles aux publics du monde entier.

Les marques prestigieuses de l'automobile s'inscrivent pour avoir leur chaîne officielle sur Motorsport.tv et la plateforme a récemment enregistré l'arrivée de youtubeurs populaires tels que Shmee150, Donut Media et Vehicle Virgins, qui génèrent des contenus spécifiques pour les clients de Motorsport.tv.

En plus de servir des clients B2B, Motorsport Studios améliorera les offres B2C de Motorsport Images et Duke Video, créant ainsi une nouvelle génération de produits pour les fans.

Motorsport Studios est dirigé par James Allen, trois fois récompensé aux BAFTA Awards, qui compte 30 années d'expérience dans les médias de sports mécaniques et est président de Motorsport Network depuis 2018.

"Nous avons la plus grande archive d'images de sports mécaniques et d'automobile au monde, ainsi qu'une vaste bibliothèque vidéo que nous pouvons exploiter, car le sport n'est pas qu'une question d'événements en direct, c'est aussi un contenu, une histoire et un contexte riches", déclare James Allen. "Nous sommes bien placés pour comprendre quel contenu intéresse les fans sur les plateformes numériques car nous sommes une entreprise avant tout numérique."

"Motorsport Studio rassemble des atouts clés en une plateforme qui nous permet d'exploiter notre technologie et notre bibliothèque de contenus pour un marché élargi", précise Mehul Kapadia, PDG de Motorsport Network. "Nous espérons que cela s'avérera un supplément essentiel au paysage des sports mécaniques et aidera les entreprises, les équipes, les sponsors et les marques à engager directement des millions de fans du monde entier."

Motorsport.tv continuera d'héberger une gamme de contenus exclusifs, à l'image du long-métrage 'Heroes", produit par Manish Pandy en partenariat avec Motorsport Network.