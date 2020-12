Un nouveau documentaire sur la Race of Champions disponible sur Motorsport.tv

Londres, le 15 décembre 2020 - Un nouveau documentaire retraçant les 30 ans de la Race of Champions (ROC) et mettant en scène Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Tom Kristensen, David Coulthard, Jeff Gordon, Jimmie Johnson, Travis Pastrana, Sébastien Loeb et bien d'autres pilotes, est désormais disponible à la demande sur Motorsport.tv, la plateforme OTT de Motorsport Network.

On the Line raconte aux spectateurs les événements survenus lors de la ROC au fil des années, s’appuyant sur le témoignage de légendes de la course telles que Schumacher, Kristensen et Coulthard. Appuyé par les archives de toutes les ROC ayant eu lieu, le documentaire retrace la naissance et la croissance en popularité de cette épreuve avec la perspective approfondie des pilotes y ayant participé.

Fréquemment sondée, 64% du public de Motorsport Network avait précédemment indiqué qu’il aimerait disposer de plus de documentaires. Le lancement de la chaîne ROC prouve que Motorsport Network fournit davantage de ce type de contenu et écoute le public pour affiner l'offre de Motorsport.tv.

Après la NASCAR, le WRC, le BTCC, Mercedes et Audi, la ROC ouvrira en parallèle une chaîne dédiée sur Motorsport.tv. La chaîne sera lancée en même temps que le documentaire On the Line. Mais dès 2021, elle offrira à l’audience mensuelle de Motorsport Network, forte de 56 millions de personnes, des moments forts de l’épreuve et des archives de ces 30 dernières années.

Motorsport.tv entend terminer l’année 2020 avec un apport supplémentaire de nouveaux contenus et de chaînes sur sa plateforme OTT, montrant la trajectoire que la chaîne de streaming numérique continuera d’emprunter l’an prochain, alors que Motorsport.tv se développe pour devenir le site de streaming de prédilection des fans de sport automobile.

Fredrik Johnsson, président d’IMP (promoteur de la ROC), indique : "Nous sommes très fiers du documentaire 'On the Line' et nous sommes ravis de pouvoir le partager avec Motorsport Network afin qu'ils puissent le distribuer à leur public passionné par le sport automobile. Motorsport Network a beaucoup d'expérience dans les différentes manières d’interagir en ligne avec les fans de sport automobile et nous sommes convaincus qu'ils useront de cette expérience avec le public approprié pour partager notre histoire et renforcer notre visibilité avant un retour de la compétition espéré en 2021."

James Allen, président de Motorsport Network, déclare : "Nous sommes honorés d'avoir la chance de partager avec notre communauté Motorsport.tv le spectaculaire documentaire 'On the Line' de la Race of Champions. Notre audience a montré qu’elle était intéressée par plus de documentaires car ils les rapprochent des personnes et de l’histoire du sport d’une manière qui est inaccessible en règle générale. L'industrie de la diffusion évolue très rapidement et ce partenariat avec la Race of Champions démontre une nouvelle fois que Motorsport.tv est en train de devenir la destination de streaming de prédilection pour les fans de sport automobile. Nous avons des projets formidables pour 2021 et nous avons hâte de les révéler."