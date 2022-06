Newgarden solide vainqueur, Grosjean 4e à Road America

C'est sous un soleil bleu mais un mercure sous les 20 degrés que les pilotes se sont élancés sur le "Spa-Francorchamps américain", comme Romain Grosjean décrit le tracé de Road America. Au départ, le poleman Alexander Rossi conservait son avantage, tandis que Grosjean réalisait un excellent départ et prenait deux positions. Quant à Jimmie Johnson, sa course était ruinée dès le premier virage, après un contact avec Tatiana Calderón. Une sortie de piste qui provoquait le premier drapeau jaune de l'après-midi.

Au redémarrage, Simon Pagenaud se faisait dépasser par Colton Herta pour la huitième place. Mais le coup de tonnerre avait lieu devant : Alex Palou, troisième, se faisait sortir par son coéquipier Marcus Ericsson, auteur d'une attaque kamikaze. Derrière, Reenus VeeKay était éjecté de la piste par Christian Lundgaard, alors que le Néerlandais naviguait aux portes du top dix. Des accidents qui voyaient le retour de la voiture de sécurité, et qui permettaient aux Français de poursuivre leurs remontées : Grosjean était quatrième, Pagenaud neuvième.

La course était relancée au septième tour, cette fois-ci sans incident... mais pas pour longtemps. Dès le tour suivant, Devlin DeFrancesco tapait Will Power et l'envoyait dans le mur, ce dernier détruisant son aileron contre le mur. La course était de nouveau interrompue, alors que Power pouvait assez miraculeusement repartir. Felix Rosenqvist profitait de cette neutralisation pour s'arrêter et chausser des gommes dures, tout comme la majorité des monoplaces en queue de peloton.

À la relance, Pagenaud s'illustrait pas des attaques osées, notamment sur Scott Dixon pour le gain de la huitième place. Le reste du peloton se montrait plus calme, permettant à la course de se lancer réellement. Après 14 tours, les pneus de Grosjean commençaient à montrer des signes de fatigue. Un tour plus tard, Rossi et Joseph Newgarden, les deux leaders, s'arrêtaient, tandis qu'Ericsson et Grosjean restaient en piste. Ces derniers (et le reste des pilotes aux avant-postes) suivaient à la boucle suivante. Avec ses gommes froides, Ericsson sortait dans l'herbe et laissait Rossi lui passer devant, alors qu'il avait réussi l'undercut.

Au jeu des arrêts, c'est Newgarden qui s'en sortait le mieux et prenait la tête virtuelle de la course. Sur une stratégie très agressive et avec un deuxième train de tendres, Herta prenait l'extérieur de Grosjean et poursuivait sa remontée. Au 22e tour, Pagenaud se faisait une grosse frayeur en sortant de piste dans Kink, le virage le plus rapide du circuit et en frôlant le mur, heureusement sans dégât (mais avec une position perdue).

Le jeu des stratégies se mettait alors en place : les seuls dépassements étaient effectués grâce au push-to-pass, par des pilotes sur des stratégies agressives face à des proies plus économes. La deuxième salve d'arrêts avait lieu à la mi-course pour les pilotes en tendres, tandis que le leader patientait un tour de plus pour chausser de nouvelles gommes dures. Grosjean allongeait le relais, lui offrant les commandes de l'épreuve.

Les pneus à liseré noir devenaient la norme en deuxième moitié de course, donnant une idée plus précise de la hiérarchie. À 20 boucles de l'arrivée, Newgarden maintenait la tête devant Rossi et Rosenqvist. Les positions se figeaient, et seul Ericsson parvenait à remonter jusqu'au podium. Cinq tours plus tard, la dernière salve d'arrêts commençait, d'abord avec Rosenqvist. Grosjean le dépassait pour le compte de la cinquième place, tandis que Pagenaud vivait une fin d'épreuve difficile en étant rétrogradé hors du top 15.

Après une course très calme (hormis le départ), Road America offrait un dernier coup de tonnerre avec la panne d'O'Ward, contraint à l'abandon à huit tours du drapeau à damier. La course était une nouvelle fois neutralisée, supprimant ainsi l'écart créé par Newgarden en tête de peloton. Une fois le drapeau vert agité, Helio Castroneves sortait de piste à son tour et calait, ramenant la voiture de sécurité en piste.

Pour l'ultime relance, Ericsson prenait la deuxième place, tandis que Grosjean, poussé dans l'herbe par Herta, se retrouvait à la lutte avec Rosenqvist, qu'il parvenait à garder dans ses rétroviseurs. Le Français, qui avait conservé plus de push-to-pass, prenait la quatrième place à l'entame du dernier tour. Après l'ovale du Texas et les rues de Long Beach, Newgarden décroche sa troisième victoire de la saison devant Ericsson, nouveau leader du championnat.

