Robert Wickens a gagné sa 1re course depuis son terrible crash

Partageant sa Hyundai Elantra N avec son compatriote Mark Wilkins lors d'une course de deux heures à Watkins Glen, Robert Wickens a remporté la classe TCR de l'épreuve Michelin Pilot Challenge pour le compte de Bryan Herta Autosport. Sa dernière victoire en course remontait à la manche DTM du Nürburgring 2017 pour Mercedes.

En raison de sa lésion à la moelle épinière, Wickens court avec des commandes manuelles pour l'accélérateur et le frein, bien qu'il conserve des sensations dans ses jambes et puisse se tenir debout pendant de courtes périodes en étant soutenu.

Il a effectué le premier relais, passant de la quatrième place sur la grille de départ à la première place après un arrêt au stand sous drapeau jaune pour changer les pneus et ajouter du carburant. Avant de céder le baquet à Wilkins, il a porté son avance à 10 secondes en attaquant sur des pneus neufs.

Leur voiture a même brièvement occupé la neuvième place au classement général de l'épreuve combinée GT4/TCR, avant d'être renvoyée dans le peloton de la catégorie au moment des relances. Une rafale de drapeaux jaunes en fin de course a permis à l'Alfa Romeo de Tim Lewis Jr de suivre Wilkins de près jusqu'au drapeau à damier.

Robert Wickens

Après qu'elle soit revenue à 0"3 à un moment donné, Wilkins a tenu bon tandis que Wickens le regardait impuissant depuis les stands dans son fauteuil roulant. "Nous avons été si près du but à plusieurs reprises cette année et on nous l'a enlevé sans que nous en soyons responsables", a déclaré Wickens à NBC après la course.

"J'ai eu une petite frayeur lors de notre premier arrêt au stand [lorsqu'il a heurté l'arrière de son coéquipier Parker Chase en entrant] mais la voiture était excellente, notre Hyundai Elantra N TCR était parfaitement au point ce week-end."

"L'Alfa a des forces différentes des nôtres, donc ces derniers tours ont été assez éprouvants, elle était tellement plus rapide dans les lignes droites ; Mark avait une demi-seconde d'avance sur elle [sur la ligne de] départ/arrivée et devait quand même défendre à l'Arrêt de bus. Il a fait un si bon travail, je suis juste heureux de lui avoir donné en un seul morceau et en bonne condition."