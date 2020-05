Button se laisse séduire par les 24H du Mans virtuelles

Il y aura un Champion du monde de Formule 1 au départ des 24 Heures du Mans virtuelles ! À la liste de noms prestigieux qui ne cesse de se constituer pour participer à l'épreuve, il faut désormais ajouter celui de Jenson Button. Sacré en 2009 au volant de sa Brawn GP, le Britannique s'engage sur l'épreuve organisée par l'ACO, le FIA WEC et Motorsport Games avec sa propre équipe, le Team Rocket, qui évolue habituellement en GT World Challenge Europe.

Il y a deux ans, Button avait fait ses grands débuts aux 24 Heures du Mans dans la catégorie LMP1 avec le SMP Racing. Il avait été contraint à l'abandon et n'avait pas fait son retour dans la Sarthe l'année suivante. C'est donc virtuellement qu'il va renouer avec la plus grande course d'Endurance au monde, au volant d'une Oreca 07 LMP2.

Il ne s'agit pas d'une première en simracing pour Button, qui a déjà fait plusieurs apparitions ces dernières semaines, notamment dans le championnat SRO GT Esports ou lors d'un Grand Prix virtuel organisé par la Formule 1.

Le quatuor de l'équipe de Button sera complété par Alex Buncombe, Jan van der Heyde et Matt Richards.

Les 24 Heures du Mans virtuelles se dérouleront les 13 et 14 juin, en lieu et place de la véritable classique, qui a été reportée au mois de septembre en raison de la pandémie de COVID-19. Cette épreuve sera diffusée en direct sur Motorsport.tv.

