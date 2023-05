Preview F1 23 : nos premières impressions

F1 23 est le 15e jeu officiel sur le Championnat du monde de Formule 1 développé par Codemasters, qui avait débuté cette désormais longue lignée avec F1 2009, à l'époque seulement sorti sur Wii et PSP. Si la série a largement contribué à remettre en scelle les jeux sous licence officielle après des épisodes passables puis une longue pause à la fin des années 2000, et s'est imposée comme une référence dans le segment des jeux à mi-chemin entre arcade et simulation, cela ne s'est pas fait sans critiques.

Ce troisième épisode sous la bannière d'EA Sports permettra-t-il d'en gommer certaines adressées à ses prédécesseurs ? Il sera difficile pour nous d'y répondre pour le moment, en tout cas dans la globalité, la version à laquelle nous avons eu accès étant très limitée en termes de modes jouables et de possibilités. Aussi, cette preview va surtout se contenter d'évoquer quelques aspects, plutôt liés au comportement des voitures et au pilotage.

Capture d'écran de F1 23

C'est en effet l'un des grands points mis en avant au moment de la promotion de ce nouveau jeu. Le comportement des voitures a été revu pour coller un peu plus à la réalité et la maniabilité, en particulier chez les joueurs manette, a été améliorée.

Il est certain que, dès les premiers instants, l'on perçoit que le comportement des monoplaces est différent. Si l'on s'en tient à ce que l'on peut lire dans la promotion, à savoir que "le moteur physique de F1 23 a été repensé, pour une amélioration significative de la tenue de route, de la traction à basse vitesse et du pilotage en général", force est de constater que c'est plutôt vrai.

La traction à basse vitesse, notamment, constitue l'un des changements les plus notables : là où, dans F1 22, il était assez facile de perdre le contrôle de sa monoplace dans les phases de réaccélération, même avec un antipatinage intermédiaire, ce n'est désormais plus véritablement le cas (en tout cas il est plus simple de contrôler la moindre dérive), ce qui semble plus en ligne avec la réalité. Si l'on excepte, bien entendu, le fait que le marsouinage est une fois de plus totalement inexistant.

Pour vous donner un exemple, votre serviteur a l'habitude depuis F1 2018 d'utiliser, à la manette, l'antipatinage "intermédiaire", à mi chemin entre le complet et l'absence de traction control. Pour cette preview, en désactivant l'antipatinage, j'ai connu peu de difficultés à maintenir ma voiture sur la piste et à pouvoir batailler contre les IA. Je dirais même qu'à bien des égards, le comportement sans antipatinage dans F1 23 apporte plus de prévisibilité qu'avec l'antipatinage intermédiaire dans F1 22.

Mais cela est sans doute également lié au second point important, à savoir l'amélioration du comportement global des voitures et de leur tenue de route. Elles paraissent bien moins imprévisibles en général, plus rivées à la piste (là encore plutôt en ligne avec ce que l'on attend de voitures à effet de sol), et il est clair que pour les joueurs à la manette, un travail a été effectué pour "lisser" les changements de direction.

Capture d'écran de F1 23

Ce dernier point se remarque tout à la fois en phase de jeu, où (comme pour l'accélération finalement) l'on note une plus grande progressivité, mais également en étant simple spectateur où les mouvements brusques, saccadés, caractéristiques des changements de direction à la manette (qui se reflètent en général à la fois sur le volant en caméra embarquée mais également sur les mouvements de la voiture sur les angles TV), ont été en grande partie gommés.

Sans tirer de généralité, il est clair que ces premières minutes de jeu étaient agréables manette en main. Et à mesure que l'on apprenait à comprendre le comportement de la voiture, l'on en venait même à tenter de jouer avec la répartition de freinage ou bien les réaccélérations dans certaines portions pour améliorer son passage en courbe. Ce n'était pas réellement le cas dans l'opus précédent, et de ce point de vue, c'est un point positif : on a bien moins l'impression de subir.

En dehors de cet aspect important, il est difficile d'en dire beaucoup plus sur F1 23 pour le moment, si ce n'est que l'on avancera globalement en territoire très connu. Graphiquement, le moteur sera le même que lors des jeux précédents, avec des retouches pour améliorer l'impression globale. On se gardera d'aller trop loin dans le jugement face à cette version encore en développement, mais le choix de s'en tenir à ce moteur graphique peut faire parler. Le jeu n'est pas laid, c'est certain, mais quand bien même il est retouché, le moteur donne la sensation d'être désormais quelque peu daté.

L'on peut cependant souligner que les visages des pilotes ont été enfin retravaillés pour leur donner un aspect bien plus proche de la réalité qu'auparavant.

Capture d'écran de F1 23

Côté sonore, le jeu a bénéficié d'un travail qui contribue à renforcer l'immersion : le son des moteurs a été amélioré, le passage sur les vibreurs également. Parfois les choses semblent être allées un peu loin, notamment pour l'hélicoptère dont la présence est très audible même en phase de course.

Sur le plan des nouveautés, il n'était pas possible d'aller très loin, notamment en l'absence des drapeaux rouges. L'apparition d'une distance de course de 35% est intéressante, même si l'on se demande bien pourquoi il a fallu aussi longtemps pour que cette option déjà mise en place en F1 Esports soit intégrée au jeu ; surtout, l'on continue à se demander pourquoi la personnalisation de de la distance de course ne donne tout simplement pas plus de liberté aux joueurs...

Nous n'avons pas eu l'opportunité de tester les nouveaux circuits de Losail et de Las Vegas. Quant au retour du mode scénarisé "Braking Point", il fera l'objet d'une preview à part.

En conclusion, le peu que l'on a pu voir dans cette preview du jeu est assez encourageant sur un aspect fondamental, à savoir le pilotage des voitures. Sur le reste, il est encore trop tôt pour se prononcer mais les bases semblent être les mêmes que ces dernières années. Surtout, il faut rappeler que, quand bien même le comportement des voitures est un point essentiel, il n'a pas forcément été, ces dernières années, au centre des critiques.

Certes, chacun appréciera un peu plus de réalisme et une sensation de conduite plus agréable, mais la grande majorité des joueurs savent qu'ils ne jouent pas à une simulation pure et dure. Aussi, le degré de finition du jeu au moment de sa sortie (bugs, etc.), l'état du multijoueur, du mode spectateur ou encore les éléments de personnalisation forment une ribambelle de choses qui seront également scrutées de près.