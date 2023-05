Motorsport Games dévoile une nouvelle mise à jour et des DLC pour rFactor 2

Miami, Floride - 22 mai 2023 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), développeur et éditeur de jeux vidéo de course et d'eSport,annonce aujourd'hui une mise à jour trimestrielle et de nouveaux contenus téléchargeables pour rFactor 2, l'une des simulations de course les plus authentiques à la disposition des pilotes du monde entier.

Ces douze derniers mois, l'équipe de Studio 397 travaillant sur rFactor 2 n'a cessé de développer du contenu pour le Kwik Fit British Touring Car Championship (BTCC). Cet effort a abouti à la réalisation de la grille complète 2023, avec la dernière voiture manquante : la Cupra Leon du Team HARD. Cette équipe ambitieuse est composée de six pilotes : Dexter Patterson, Bobby Thompson, Jack Butel, Dan Lloyd, Nicolas Hamilton, et Jade Edwards. Motorsport Games se réjouit de proposer ces six superbes livrées sur la plateforme rFactor 2.

En plus de la Cupra Leon, toutes les livrées officielles du British Touring Car Championship 2023 ont été intégrées à rFactor 2, conformément à la saison en cours et accentuant ainsi l'authenticité de l'expérience virtuelle. Ces livrées font partie du BTCC Pack et du BTCC Car Pack, ainsi que des éléments propres à chaque voiture. Les propriétaires du DLC British Touring Car Championship recevront automatiquement les nouvelles livrées.

Le BTCC Car Pack comprend les huit voitures et les livrées de trois saisons du championnat (2021-2023). Le BTCC Pack inclut tous les contenus du BTCC Car Pack ainsi que quatre circuits britanniques emblématiques : Brands Hatch, Donington Park, Croft, et Thruxton. Chaque circuit propose des particularités et des défis, promettant une expérience de course palpitante.

Un trailer de présentation est disponible ici.

Les prix des nouveaux contenus téléchargeables sont les suivants :

Cupra Leon BTCC - 4,99 €

BTCC Car Pack - 19,99 €

BTCC Pack - 29,99 €

Pour plus d'informations ou pour acquérir ces contenus, cliquez ici.