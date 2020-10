Un concurrent pète totalement les plombs au Championnat du monde Karting

Les événements ont eu lieu lors de la course de la catégorie KZ de Lonato. Après une sortie de piste alors qu'il était en bagarre pour la 15e position, Luca Corberi, 23 ans, a détaché l'avant de son kart, puis s'est posté en bord de piste. L'Italien attendait l'un de ses concurrents, a priori son compatriote Paolo Ippolito (vidéo ci-dessus).

À son passage, dans le 10e des 25 tours prévus, il a lancé sur la piste la pièce en question, qui a touché un autre concurrent, heureusement sans causer d'incident, avant d'être renvoyée hors piste. Il a par la suite traversé le tracé pour se poster à un autre endroit et refusé d'obtempérer face aux consignes des commissaires et officiels.

Plus tard, alors que l'épreuve venait de se terminer sur la victoire du Français Jérémy Iglesias, une vidéo a montré Ippolito se faire charger dans le parc fermé, a priori par Corberi. Une bagarre générale a alors éclaté dans l'enceinte du circuit (vidéo ci-dessous), qui appartient d'ailleurs à une société fondée par... la famille Corberi elle-même.

Pour rappel, le responsable de la commission FIA concernant le karting n'est autre que Felipe Massa, l'ancien pilote de Formule 1, qui était d'ailleurs présent à Lonato et participé aux cérémonies de remise de trophées.

Voici la vidéo de la bagarre d'après-course :

Relayant la vidéo sur les réseaux sociaux, le double Champion de Formule E Jean-Éric Vergne a écrit : "Il n'y a pas de mots pour un tel comportement... [Ça s'est passé] aujourd'hui en Championnat du monde Karting." Avant d'ajouter dans une story : "Je viens de voir les images de ce pilote qui se bat avec un autre, une véritable honte, tout débute en karting et c’est une catégorie magnifique. Ce n’est pas possible. Je suis choqué et j’espère que la CIK prendra les mesures appropriées."

Plusieurs pilotes professionnels ont appelé à une suspension de Corberi, à l'image de Tom Coronel qui, sous le message de Vergne, a appelé à cinq ans d'interdiction de compétition, d'autres allant même jusqu'à parler de radiation à vie.