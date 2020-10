La FIA lance une enquête sur l'incident "inacceptable" de Lonato

Deux incidents survenus aux finales des Championnats du monde de Karting FIA, en Italie, ont choqué le monde des sports mécaniques. Le pilote transalpin Luca Corberi, engagé dans la catégorie KZ, a été aperçu en train d'enlever le bumper de son kart, puis d'attendre au bord de la piste, avant qu'il ne tente de le lancer sur son rival Paolo Ippolito, avec qui il s'était accroché quelques instants auparavant. Corberi a mal visé, et son bumper a rebondi sur un autre kart, sans dommages. Il a ensuite ignoré les consignes des commissaires tentant de lui faire quitter le bord de piste.

Après la course, une vidéo a été découverte, dans laquelle Corberi semble s'attaquer à Ippolito dans le parc fermé, ce qui a tourné en bagarre générale avec plusieurs individus non identifiés. Ces images sont devenues virales, et plusieurs pilotes de premier plan y ont réagi.

C'est le cas de Jenson Button, selon qui Corberi et son père, qui est propriétaire du circuit, devraient être bannis à vie de la compétition. Le Champion du monde 2009 de Formule 1 a écrit sur Twitter : "Luca Corberi vient de détruire toutes ses chances de carrière en sport automobile avec le comportement écœurant dont il a fait preuve aujourd'hui aux Championnats du monde de Karting de la FIA. Son père est propriétaire du circuit et est aperçu projetant le mec contre un mur. Suspension à vie pour ces deux abrutis, s'il vous plaît !"

Felipe Massa, qui est président de la Commission Internationale de Karting FIA depuis décembre 2019, était présent à Lonato ce dimanche et conscient de l'incident. Ayant gardé le silence pendant plusieurs heures, il a toutefois posté sur Instagram ce lundi que des mesures allaient être prises à l'encontre des belligérants : "Ce comportement est inacceptable dans notre sport. Ces personnes vont subir les conséquences de leurs actes."

Corberi a été disqualifié du meeting de Lonato, tandis qu'Ippolito a également été exclu pour son rôle dans l'accrochage qui a entraîné cette polémique. De plus, la FIA a lancé une enquête officielle. La fédération indique dans un court communiqué : "La FIA et l'ACI [l'instance nationale italienne, ndlr] sont profondément inquiètes à la suite des événements troublants survenus hier lors du Championnat du monde de Karting KZ FIA à Lonato (Italie) impliquant des pilotes, des membres d'équipes et des commissaires de piste. La FIA a lancé une enquête immédiate sur ces incidents."