Avant-première 24H du Mans : un palmarès à l'échelle 1, du jamais-vu !

"Derrière les portes de ce musée, un siècle d'histoire vous contemple". C'est sans doute la référence historique la plus à même de vous avertir si jamais vous poussez les portes du Musée des 24 Heures du Mans tout au long du mois de juin. Jeudi 1er ouvrira la Grande exposition du centenaire de l'épreuve, fruit d'un projet préparé tout au long des 24 derniers mois. Une exposition comme aucune autre qui, on prend les paris, aura de quoi scotcher n'importe quel visiteur.

"On a tout vidé, tout déconstruit, c'est un travail de dingue", résume Fabrice Bourrigaud, directeur du musée. Car oui, les lieux ont été intégralement remaniés pour accueillir plus de 80 voitures, dont 60 ont remporté le double tour d'horloge. Un joli pourcentage quand on sait que des 90 éditions disputées, quatre autos victorieuses n'existent plus, quatre autres ont gagné à deux reprises, et une est introuvable.

C'est tout simplement un palmarès grandeur nature, sur un siècle d'histoire, qui va s'offrir aux passionnés, le tout impeccablement mis en valeur dans une scénographie monochrome qui accompagne les machines de toute l'humanité qui transpire autour de cette course mythique. "On va jouer le jeu de la proximité avec le public", promet Fabrice Bourrigaud alors que les autos jouissent d'un espace appréciable qui permet d'en profiter pleinement.

L'on ose à peine imaginer le travail titanesque que représente cette exposition unique, avec toutes les implications logistiques, administratives et douanières pour rassembler en un seul lieu des modèles qui ont brillé dans la Sarthe. Avec un point d'honneur essentiel : aucune réplique, aucun subterfuge, aucun maquillage. Toutes les voitures présentées ont authentiquement disputé l'épreuve, et les châssis victorieux sont scrupuleusement ceux d'origine. "Il était hors de question de présenter des voitures qui ne soient pas authentiques", insiste Fabrice Bourrigaud.

La Grande exposition du centenaire des 24H du Mans.

Sous le toit du Musée des 24 Heures du Mans sont réunies des voitures de 28 marques différentes, provenant de 18 musées et de 17 collectionneurs privés des quatre coins du monde. Et si les constructeurs ont joué le jeu, il a parfois fallu être persuasif pour les autres. "Ils nous ont confié leurs œuvres d'art et ont contribué financièrement", rappelle Fabrice Bourrigaud, qui a su trouver les mots justes pour convaincre : "On leur a dit que le centenaire, c'était une fois dans une vie, que c'était maintenant ou jamais. On leur a dit que les voitures méritaient de revenir là où elles avaient écrit leur légende, qu'il fallait le faire pour le public et pour les amoureux du Mans."

"Tous les constructeurs ont été géniaux", ajoute-t-il en donnant notamment l'exemple d'Audi qui, malgré un regard tourné vers la Formule 1 pour l'avenir, n'a surtout pas renié son passé. Ainsi les 13 prototypes frappés des anneaux et qui l'ont emporté au Mans sont tous au rendez-vous de l'exposition.

Outre l'afflux de visiteurs qui s'annonce, les équipes du musée vont faire face à un autre défi logistique lors du week-end de la course du centenaire : le vendredi soir lors des célébrations officielles, et le lendemain avant le départ de la 91e édition, une quarantaine des modèles exposés sortira de l'enceinte pour rejoindre la piste. Ils devront ensuite, en quelques heures, retrouver leur écrin pour continuer de faire briller les yeux des petits et grands venus les admirer ! "On va leur permettre de retrouver une madeleine de Proust", se réjouit déjà Fabrice Bourrigaud.

Infos pratiques

Du 1er juin au 2 juillet 2023

Hors semaine d'épreuve : 10h - 19h