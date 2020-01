Penske de retour au Mans avec la convergence IMSA/WEC ?

Penske a participé à deux reprises au Mans, une première fois en tant que pilote en 1963 (il est parti de la pole position avec son équipier Pedro Rodríguez), et une seconde en tant que patron d'équipe en 1971, à chaque fois sur des Ferrari. L'an dernier, Penske a déclaré à Motorsport.com qu'un retour au Mans était "un objectif", mais il avait indiqué devoir "revenir avec le bon matériel" pour jouer la victoire.

Après l'annonce de vendredi à Daytona, où l'IMSA et le WEC ont annoncé un accord pour une nouvelle catégorie commune, LMDh, Penske a expliqué que c'était totalement ce qu'il souhaitait, afin de se battre pour la victoire au classement général : "Nous avons demandé ça depuis plusieurs années", a-t-il expliqué à Motorsport.com.

"Nous pouvons rouler ici [à Daytona], nous pouvons faire Petit Le Mans, et nous pouvons faire Sebring. Le Mans est une de ces courses que nous n'avons jamais gagnées. J'ai été là-bas deux fois. Nous devons y aller et pouvoir nous battre pour la victoire. C'est ironique, mais si vous regardez ce week-end aux 24H de Daytona, il y a six DPi contre qui courir. Nous avons besoin de 20 prototypes. Le Mans n'a pas besoin de trois Toyota, deux Peugeot et quatre Porsche, ils ont besoin de 25 voitures."

L'homme à l'empire mondial, qui détient également l'IndyCar et l'Indianapolis Motor Speedway depuis le mois de janvier, estime que l'ouverture de la catégorie reine à de plus petits constructeurs ou équipes est une bonne chose permettant de gonfler les grilles pour les plus grandes courses d'Endurance au monde.

"Donc cette convergence va permettre à ces événements de classe mondiale d'avoir ce type de concurrence. Les constructeurs n'ont pas besoin de dépenser 300 millions de dollars pour aller au Mans et se battre. Ils peuvent diviser ce chiffre et nous pourrions avoir des gens avec des voitures des USA et d'autres parties du monde dans ces grandes courses, je pense que c'est super."

Related video