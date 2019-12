Porsche alignera quatre voitures au Mans

Le constructeur allemand souhaite engager deux voitures avec l'équipe d'IMSA CORE Autosport aux côtés des deux 911 RSR habituellement engagées en FIA WEC. Les 24 Heures du Mans 2020 constitueront la finale de la saison actuelle, qui a débuté le 1er septembre par les 4 Heures de Silverstone. Si les deux Porsche supplémentaires sont acceptées par l'ACO, ce sera la troisième année consécutive que la firme de Stuttgart engagera quatre machines en GTE Pro.

Le programme 2020 de Porsche pour Le Mans a été annoncé lors de sa traditionnelle soirée de fin d'année, la Night of Champions. Cette dernière se déroulait à l'usine de Weissach. En plus de l'engagement des quatre machines, de nouveaux rôles d'ambassadeurs ont été annoncés pour Timo Bernhard et Jörg Bergmeister. Les deux pilotes, qui comptent de multiples titres en WEC, en IMSA et aux 24 Heures du Mans à eux deux, ne seront donc plus pilotes d'usine.

L'Australien Matt Campbell et le Français Matthieu Jaminet ont quant à eux été promus, passant de "jeunes professionnels", à pilotes d'usine Porsche. La marque allemande compte désormais 18 pilotes. Frédéric Makowiecki fera son retour pour une saison complète en GTE en IMSA, aux côtés de Nick Tandy. Il y remplacera Patrick Pilet, qui lui se concentrera sur l'Intercontinental GT Challenge.

Tandy et Makowiecki feront équipe avec Campbell sur les épreuves de l'Enduro Cup de l'IMSA, à commencer par les 24 Heures de Daytona, en janvier. Jaminet sera lui aligné sur la machine des Champions en titre en GTE, Laurens Vanthoor et Earl Bamber.

Enfin, Porsche a également annoncé des programmes GT pour ses pilotes de développement en Formule E, Simona de Silvestro et Thomas Preining. La Suissesse prendra part à l'ADAC GT Masters après plusieurs années passées dans le Supercars australien, alors que Preining combinera des programmes en Intercontinental GT Challenge et en GT World Challenge Europe Endurance Cup, aux côtés de son engagement déjà en cours en GTE Am en WEC pour le Dempsey-Proton Racing.