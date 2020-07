L'annulation du GP des Amériques confirmée par la FIM

Prévu du 3 au 5 avril dernier, le Grand Prix des Amériques MotoGP fait bel et bien partie des victimes de la pandémie de COVID-19, tout compte fait. Un report demeurait possible, mais les organisateurs de la course ont annoncé son annulation définitive mercredi… laquelle vient d'être confirmée par la Fédération internationale de motocyclisme.

Treize épreuves – toutes en Europe – sont pour l'instant au programme de la saison 2020 de MotoGP, qui commencera à Jerez le 19 juillet. Quant au Grand Prix des Amériques, il fera son retour au calendrier l'an prochain, mais si le circuit texan affirme que la date est fixée au 18 avril, le communiqué de la FIM indique simplement que "les promoteurs de l'événement et la Dorna ont déjà commencé à travailler sur d'éventuelles dates à proposer à la FIM pour le Grand Prix des Amériques en avril 2021", avec l'objectif d'y accueillir les fans.

Rappelons que Marc Márquez règne sans partage sur Austin avec six victoires en sept éditions depuis que le MotoGP s'y est rendu pour l'épreuve inaugurale en 2013, même si l'an passé, son compatriote Álex Rins y a créé la surprise en y remportant sa première victoire dans la catégorie reine après la chute du pilote Honda.