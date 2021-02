KTM, Honda et Aprilia ont roulé à Jerez cette semaine

Les tests officiels du MotoGP ne commenceront qu'au début du mois de mars, sur le circuit de Losail, mais plusieurs marques ont déjà repris la piste pour préparer l'année 2021 et permettre à leurs pilotes de retrouver le rythme, près de trois mois après la fin de la saison précédente. Elles se sont ainsi rendues à Jerez, le circuit le plus au sud de l'Europe, afin de trouver les meilleures conditions possibles dans cette période hivernale.

Ducati a cependant été accueillie par de la pluie la semaine dernière, quand ses six titulaires étaient en piste avec la Panigale V4S aux côtés du pilote d'essais, Michele Pirro, qui se trouvait, lui, au guidon de la Desmosedici version 2021. Jack Miller est resté en Andalousie pour rouler à Almeria quelques jours plus tard, toujours avec sa Panigale V4S puisque les titulaires devront attendre Losail pour monter sur leur MotoGP.

Cette semaine, c'était au tour de KTM, Honda et Aprilia d'arpenter le bitume de Jerez, avec un test d'étalant de lundi à mercredi, dans des conditions plus favorables puisque le soleil était cette fois présent. Aprilia est la seule marque à disposer de concessions cette année, ce qui lui permet de faire rouler ses titulaires sur une MotoGP en dehors des tests officiels et Aleix Espargaró était donc en piste avec Lorenzo Savadori, qui sera peut-être son équipier cette année si le constructeur le confirme dans les prochaines semaines.

Dans ce petit groupe, c'est le Catalan qui a réalisé le meilleur temps de la semaine, en roulant en 1'37"421 mercredi, soit quatre dixièmes de mieux que le chrono qu'il avait établi lors du GP d'Andalousie en juillet dernier.

Dani Pedrosa a réalisé le deuxième temps de ces trois jours. Le pilote d'essais de KTM a devancé Stefan Bradl, son homologue de Honda, en piste uniquement lundi et mardi. L'Allemand avait déjà testé des nouveautés sur la RC213V à Jerez au mois de janvier. Lorenzo Savadori a quant à lui pris la quatrième place devant Mika Kallio, le second essayeur de KTM.

Les tests officiels commenceront le 5 mars au Qatar, avec le Shakedown réservé aux pilotes d'essais et aux débutants. À partir du lendemain, les titulaires seront en piste, jusqu'au 7 mars. Ils retrouveront leurs machines du 10 au 12 mars, pour la dernière fois avant le GP du Qatar, prévu le 28 mars.

Avec Germán Garcia Casanova

Test Jerez (cumul des trois journées) :

Pos. Pilote Moto Temps 1 Aleix Espargaró Aprilia 1'37"421 2 Dani Pedrosa KTM 1'38"203 3 Stefan Bradl Honda 1'38"289 4 Lorenzo Savadori Aprilia 1'39"049 5 Mika Kallio KTM 1'39"777

Chronos non officiels