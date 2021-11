Bagnaia prend plaisir à se battre contre Quartararo, "le plus fort"

Deuxième temps de chacune des deux séances du jour, Pecco Bagnaia a entamé le week-end portugais comme il l'espérait, en lutte contre Fabio Quartararo, qui l'a devancé de 0"132 en EL2. Ce matin, seuls 45 millièmes les séparaient et ils ont même semblé seuls au monde, s'échangeant la tête du classement durant près de 40 minutes.

Deux semaines après sa chute en tête du Grand Prix d'Émilie-Romagne, qui a définitivement scellé le sacre du Français, le pilote italien avait annoncé avoir bien l'intention de se frotter au nouveau Champion du monde pour vivre deux dernières courses intenses et prendre plaisir à livrer la meilleure performance possible en piste. Après cette première journée clémente au Portugal, le duel attendu se confirme !

"La principale chose, c'est que je me bats encore pour la deuxième place du championnat et, surtout, il y a encore le titre constructeurs et celui des équipes [à attribuer], donc j'aimerais beaucoup pouvoir aider Ducati à gagner ces deux titres. On sait très bien que le titre principal, le plus important, est celui des pilotes mais celui des constructeurs fait toujours plaisir."

"Et puis, de toute façon, ça fait toujours plaisir de se battre contre celui qui a gagné, qui est le plus fort. Ça me plaît et ça me motive. Je sais qu'il court désormais sans trop se poser de questions, donc il est plus détendu et je pense que ce sera une belle bagarre si ça continue comme ça", se réjouit Bagnaia après cette première journée, rappelant un respect non feint pour le nouveau champion : "Je pense qu'il mérite ce titre, il a très bien travaillé cette année, alors c'est normal que je sois content pour lui."

"C'était sympa aujourd'hui [en EL1] parce qu'à chaque fois que j'attaquais, j'étais premier, mais ensuite à chaque fois que je rentrais au box, Fabio me passait. C'était sympa à voir, une belle bagarre, et j'aimerais être dans la même situation dimanche", poursuit le pilote Ducati, bien décidé à prendre se revanche après avoir été battu lors du premier Grand Prix de la saison sur place par… Quartararo.

D'emblée dans le rythme

Si le Français dit ne pas être obsédé par ce duel, celui-ci semble tout simplement apporter un vrai plaisir à l'Italien, tout aussi heureux de sa performance du jour que de voir le pilote Yamaha à la hauteur.

"Je pense que mon rythme est l'un des plus forts à l'heure actuelle, comme celui de Fabio. Je pense qu'on est les deux plus forts en ce moment. Mais il a gagné ici à Portimão, en avril, donc j'aimerais avoir une belle bagarre contre lui", reprend-il. "C'est notre meilleur vendredi de l'année, car en termes de rythme on est très forts. Normalement, il faut qu'on travaille un peu plus, cette fois non. Et c'est peut-être aussi la première fois cette année que Fabio comme moi, on est aussi compétitifs dès le départ et c'est très sympa. C'était mon souhait en début de week-end de me battre contre Fabio et ça semble devoir être le cas."

"Demain, le vent semble devoir faiblir", précise Bagnaia auprès du site officiel du MotoGP, "et ce sera beaucoup mieux pour nous, parce que cet après-midi j'ai eu un peu de mal dans le secteur 4 avec ce vent. Mais quoi qu'il en soit, mes sensations sont très bonnes, la moto est super, alors on travaille bien."

"La piste semble un peu plus lente qu'en avril, peut-être parce qu'il fait plus froid, mais mon rythme a été très constant et très bon, donc à l'heure actuelle on n'a pas grand-chose à faire sur la moto, elle est déjà bien. C'est juste à moi de mieux m'adapter à cette piste. Si j'ai quelque chose à améliorer, ce sera le freinage parce qu'en ce moment, avec le grip plus faible qu'offre la piste, la moto est plus difficile à stopper. Mais ça n'est rien, tout fonctionne bien en ce moment."