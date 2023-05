Bagnaia et Viñales calment le jeu après leur accrochage

La colère est vite retombée. Maverick Viñales et Pecco Bagnaia se sont percutés et ont failli en venir aux mains au Grand Prix de France, avant de prendre du recul et de tous deux qualifier leur accrochage d'incident de course. Au cinquième tour, Viñales, qui venait de multiplier les dépassements pour passer de la septième à la quatrième place en seulement deux boucles, a doublé Bagnaia. Ce dernier est resté à ses côtés pour le virage suivant, dans lequel ils ont eu un contact.

Désarçonné de son Aprilia, Viñales a tiré tout droit et provoqué la chute de Bagnaia, avant de lui même finir à terre dans le bac à graviers. En colère, l'Espagnol s'est dirigé vers son rival et une altercation a commencé mais s'est vite dégonflée. Les deux hommes ont même regagné le paddock sur le même scooter et se sont serrés la main.

"Je n'en veux pas à Maverick", a déclaré Bagnaia. "Je n'ai pas apprécié sa réaction parce que c'était un peu trop agressif mais pour moi, avec la tension, avec l'adrénaline, ça peut arriver. Quand on tombe, percuté par un pilote, ou parce qu'on a percuté un pilote, on est plus en colère parce qu'on sent qu'on a ruiné sa course ou qu'il a ruiné notre course. Je ne lui en veux pas. Je pense que ce sont des circonstances malheureuses, un incident de course."

Interrogé sur les circonstances de l'accrochage, Bagnaia a estimé que les deux pilotes auraient pu faire plus d'efforts pour éviter de se percuter : "Selon moi, il m'a doublé très proprement mais il est sorti un peu large. J'étais à l'intérieur, sur ma trajectoire, et quand il est revenu, il a juste essayé d'avoir sa trajectoire normale, mais j'étais là."

"Peut-être que j'aurais pu mieux gérer [la situation] ou que j'aurais dû relâcher les gaz, ou peut-être qu'il aurait dû prendre en compte ma présence. C'était des circonstances malheureuses. Ce qui me fait sourire, c'est que c'est arrivé à deux pilotes les plus propres de la grille. Ça peut arriver à tout le monde."

Bagnaia est satisfait d'avoir pu mettre les choses au clair avec Viñales : "J'ai vu les commissaires et je leur ai demandé d'appeler Maverick. Je pense qu'il faut améliorer ça et discuter avec les deux pilotes impliqués, pour qu'ils partagent leur point de vue. Au début, on n'était pas d'accord mais à la fin on était du même avis. Il faut que ça se passe [comme ça] à chaque course."

Viñales surtout déçu d'avoir vu une belle occasion s'envoler

La tension est également retombée du côté de Maverick Viñales, qui s'est expliqué sur ses gestes agressifs dans les instants suivant la chute. "J'étais très en colère parce que j'avais le potentiel pour gagner la course", a expliqué le pilote Aprilia, mettant son agacement sur le compte de "l'émotion" et de "l'adrénaline" : "J'étais très mécontent, je lui en voulais vraiment parce que sur le moment, il y avait l'adrénaline. Après, on est passés à autre chose, on s'est serrés la main. C'est la course et il faut se respecter entre pilotes."

Maverick Viñales

"Pecco et moi, on fait partie des plus propres en course et ça ne servait à rien de s'affronter", a-t-il ajouté. "On se recroisera sur une piste, on se battra mais ça peut arriver, il faut se battre proprement et ça arrivera."

Concernant l'incident lui-même, Viñales le définit lui aussi comme un incident de course, dans une séquence de virages difficiles : "On ne [voit] pas ce que l'autre pilote fait [dans cette chicane]. Je pense qu'il pouvait un peu me voir en changeant de direction mais c'est toujours compliqué. Il y a beaucoup de points de vue [possibles] et il faut que les commissaires de course se décident. Pour moi c'est un incident de course, rien de plus. C'est dommage."

"Malheureusement, on s'est percutés au plus mauvais endroit", a-t-il détaillé. "C'est dommage parce que je l'ai doublé proprement et après... selon moi, il aurait pu laisser un peu plus de place dans ce changement de direction. C'est dommage parce que c'est un zéro pointé pour nous deux et dans un week-end où on sentait un gros potentiel."

Maverick Viñales est en effet "sûr" qu'il avait le rythme pour s'imposer et veut retenir les bonnes performances affichées ce week-end, même si un souci technique en qualifications et cet accrochage ne lui ont pas permis de le montrer : "Je remontais très vite durant ces tours. Il n'y a rien à ajouter, il faut juste aller de l'avant. On a plus faim que jamais parce qu'on sait qu'on peut gagner et c'est très bien."

"On repart d'ici avec un seul point sur un circuit où on était très rapides, et peut-être les plus rapides en course", a-t-il résumé.