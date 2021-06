Course - Quartararo sans concurrence, Viñales retrouve le podium

Fabio Quartararo a survolé la course d'Assen, dernière manche avant une longue pause estivale, le prochain Grand Prix n'étant prévu que dans six semaines. Le Français continue de creuser l'écart au championnat.

Sous un ciel partiellement nuageux, le température ambiante étant de 24°C et celle de la piste de 33°C, de nombreuses combinaisons de pneus ont été faites, chacun d'entre eux offrant un niveau d'adhérence suffisant sur un asphalte neuf. Le gomme medium a été privilégiée à l'avant, le poleman Maverick Viñales étant le seul à préférer un tendre, et différents choix ont été vus à l'arrière mais les pilotes des trois premières lignes ont opté pour le dur, Takaaki Nakagami faisant exception avec un medium.

Viñales n'a pas pris le meilleur envol depuis la pole, Quartararo jaillissant depuis la deuxième place et les deux hommes étant proches d'un contact. Le pilote espagnol a glissé à la quatrième position, derrière Pecco Bagnaia et Takaaki Nakagami.

Bagnaia et Quartararo sont restés à la lutte dans le premier tour, le pilote Ducati parvenant à s'emparer de la tête. Álex Rins, cinquième à l'issue de cette première boucle, a dû passer dans les graviers après un dépassement musclé de Johann Zarco, et il a repris la piste à la dernière position. Les commissaires ont lancé une enquête mais ont vite qualifié le duel d'incident de course.

Fabio Quartararo prend le large

Les deux leaders ont vite creusé un petit écart et Quartararo a tenté de reprendre l'avantage à la dernière chicane dans le troisième tour, mais Bagnaia est immédiatement repassé devant, profitant de la puissance de sa Ducati dans la ligne droite. Deux boucles plus tard, un nouvel affrontement a donné le même résultat, la Yamaha de Quartararo ne prenant la tête que pour quelques instants. Le leader du championnat a changé de stratégie dans le tour suivant, réalisant son dépassement quelques virages plus tôt et parvenant cette fois à conserver la première place.

Derrière, c'est Joan Mir qui faisait le spectacle. Après avoir pris l'avantage sur Jack Miller en début d'épreuve, le Champion du monde s'est fait menaçant sur Johann Zarco mais le pilote du team Pramac s'est accroché à sa cinquième place. Miller a de son côté continué sa dégringolade dans la hiérarchie, Miguel Oliveira prenant à son tour l'avantage.

Une fois débarrassé de Bagnaia, Quartararo a vite creusé un petit écart, le repoussant à plus de deux secondes dans le 10e des 26 tours de la course. Et alors que l'avance du pilote tricolore continuait à grimper, Bagnaia a dû faire face à plusieurs attaques de Takaaki Nakagami à la dernière chicane mais il a pu rester leader d'un groupe resté compact et dont Viñales, Zarco et Mir faisaient également parti.

Après le cap de la mi-course, Bagnaia a reçu une pénalité long lap pour avoir dépassé trop souvent les limites de la piste. Viñales et Zarco ont dépassé Nakagami et deux Yamaha se sont retrouvées en tête quand Bagnaia a effectué sa pénalité, mais les deux premiers étaient séparés par quatre secondes. Plusieurs pilotes se sont éliminés de la lutte, Miller étant victime d'une chute et Nakagami dégringolant jusqu'à la neuvième place. Miller est reparti mais il a finalement dû abandonner, sa Ducati étant endommagée.

Pendant que Quartararo caracolait en tête, Viñales était un deuxième sous pression, d'une part avec Zarco et Mir derrière lui, mais aussi parce qu'il a été averti qu'il ne devait plus dépasser les limites du circuit, risquant d'être à son tour sanctionné par un long lap. Viñales a réussi à s'échapper du groupe de poursuivants, revenant par la même occasion à 3"4 de son coéquipier, et Mir a pris l'avantage sur Zarco. Viñales a peu à peu réduit l'écart sur un Quartararo gestionnaire dans les derniers tours, mais l'écart est resté autour des trois secondes.

Quartararo swingue, Viñales se relance

Cette quatrième victoire de la saison permet à Fabio Quartararo de creuser l'écart en tête du championnat, son avance sur Johann Zarco étant désormais de 34 points. Une fois la ligne d'arrivée franchie, El Diablo a célébré sa victoire en s'essayant au golf... avec moins de réussite que sur sa M1 puisqu'il a manqué la balle à plusieurs reprises !

Une semaine après la plus mauvaise prestation de sa carrière, Maverick Viñales a pris une belle deuxième place, son premier podium depuis son succès au Qatar en ouverture de la saison, et a offert le doublé à une équipe Yamaha qu'il pourrait cependant quitter, une annonce étant possible dès ce lundi. Joan Mir est venu compléter le podium, sur lequel le Champion du monde en titre n'était plus monté depuis le GP du Portugal.

Johann Zarco a dû se contenter de la quatrième place devant Miguel Oliveira et Pecco Bagnaia. Lourdement tombé vendredi et incertain samedi matin en raison d'une forte douleur au niveau du pied, Marc Márquez a réalisé une belle remontée jusqu'à la septième position. Celui qui n'était que 20e sur la grille, après une nouvelle chute en qualifications, occupait déjà la 11e place à la fin du premier tour. Márquez a enchaîné les dépassements mais il a butté sur Bagnaia et il a finalement été doublé par Aleix Espargaró, mais il a repris l'avantage sur le pilote Aprilia, huitième sous le drapeau à damier.

Takaaki Nakagami et Pol Espargaró sont venus compléter le top 10. Après son passage dans les graviers, Rins a pu réaliser de nombreux dépassements pout se classer au 11e rang. Valentino Rossi n'a pas vu l'arrivée de ce Grand Prix, victime d'une grosse chute au virage 7. Iker Lecuona est aussi parti à la faute, à la dernière chicane, tandis que Jorge Martín est revenu à son garage.

GP des Pays-Bas - Course