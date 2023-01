Les courses sprint, une opportunité à saisir pour Pramac ?

Quatrième meilleure équipe du plateau ces deux dernières années, le team Pramac tient le haut du pavé parmi les structures dites indépendantes. Depuis la formation du binôme actuel, Johann Zarco et Jorge Martín n'ont pas quitté le top 10 du championnat − le Français atteignant même la cinquième place en 2021 − avec pour seul adversaire parmi les pilotes non officiels Enea Bastianini l'an dernier.

Quand on est si proche du sommet, la perspective que des points supplémentaires soient mis en jeu chaque week-end peut être vue comme une aubaine. C'est en tout cas avec l'envie de saisir sa chance que l'équipe italienne se tourne vers 2023 et sa grande nouveauté, celle des courses sprint. Vingt-et-une épreuves d'une vingtaine de minutes qui, le samedi à 15h, récompenseront les neuf premiers avec un maximum de 12 points à empocher.

"Je pense que c'est pour tout le monde une saison très excitante avec la nouveauté des courses sprint", observe Fonsi Nieto, directeur performance de l'équipe, auprès du site officiel du MotoGP. "Il faut que nous comprenions rapidement comment ça fonctionne et que nous essayions de ne pas perdre trop de temps lors des premières courses. C'est très important pour nous, car Jorge en particulier a beaucoup de talent dans les premiers tours, il est très bon au départ et aussi en qualifications. Je pense que nous avons une bonne opportunité. C'est le cas aussi avec Johann mais il faut qu'il travaille un peu sur les départs car les premiers mètres de la course lui posent quelques problèmes."

S'il voit que les courses sprint peuvent jouer en faveur de son équipe "sur le papier", Fonsi Nieto reste prudent : "En MotoGP, on ne sait jamais. Toutes les saisons sont différentes, toutes les courses, tous les pilotes sont très bons et très rapides, sur plus de la moitié de la grille ce sont des pilotes champions du monde. Pour le moment, il est très difficile de comprendre qui sera rapide ou pas."

Un nouvel état d'esprit dans l'équipe ?

Pour se montrer à la hauteur du défi, Pramac Racing s'appuie notamment sur l'arrivée de son nouveau team manager, l'ancien pilote Gino Borsoi, qui a été le directeur sportif du team Aspar pendant des années. L'Italien a déjà fait sentir sa méthode au cours des dernières semaines et Johann Zarco, notamment, y voit un réel atout.

"J'ai pu découvrir Gino à Valence l'année dernière, quand il a commencé à travailler après le dernier Grand Prix, puis pendant l'hiver où il a pu réorganiser un peu l'équipe afin de régler tout ce qui avait été un peu difficile en 2022", explique le Français. "Ça passe aussi par le fait de mieux préparer l'équipe et tous les mécaniciens, parce que le fait d'avoir deux courses [par week-end] sera difficile, pas uniquement pour les pilotes mais surtout pour les mécaniciens compte tenu du travail et de la concentration supplémentaires à investir pendant le week-end."

"Quand on arrive d'une équipe qui s'est tout le temps battue pour le titre, on est habitué à être au sommet et on veut y rester. Je pense que Gino peut apporter cet état d'esprit à toute l'équipe, et quand on a cet état d'esprit avec les vingt ou trente personnes qui travaillent avec vous, je crois qu'on obtient une très grosse énergie pour performer", anticipe Johann Zarco.

Gino Borsoi avec Jorge Martín et Johann Zarco

Souhaitant être "connecté avec le team", Gino Borsoi a voulu profiter de la pause hivernale pour poser les fondations de cette saison intense qui approche, afin de ne pas laisser filer d'opportunités lorsque débutera le championnat, fin mars au Portugal. "Je suis impressionné parce que c'est un très grand team, ils ont remporté beaucoup de championnats en tant que team indépendant alors ils sont déjà à un niveau élevé", observe-t-il. "Ce ne sera pas facile pour moi d'améliorer ce niveau mais j'ai beaucoup de connaissances après plus de vingt ans dans ce paddock. Je sais plus ou moins comment gérer les pilotes, ce qui est le plus important quand on veut se battre pour atteindre un objectif, et celui de l'équipe est d'afficher au minimum le même niveau que la saison dernière et, espérons-le, un peu plus."

Concernant les pilotes, justement, le nouveau team manager attend certains changements : "Nous en avons déjà discuté pendant l'hiver, nous avons eu plusieurs réunions avec les pilotes. Nous savons exactement ce dont nous avons besoin, ils le savent. Nous en avons parlé et ils ont tous les deux des programmes différents afin d'atteindre l'objectif dont nous avons besoin. Nous savons que nous avons des pilotes très forts et très rapides, ils ont énormément de talent, ils ont juste besoin de rester concentrés sur le programme que nous avons décidé de suivre cet hiver. Je pense que nous avons tous les outils pour nous battre."

"Nous sommes tous ici pour gagner", reprend Fonsi Nieto, dont l'équipe n'a pas connu la victoire en 2022. "Nous essayons de gagner le championnat, c'est certain, mais ce n'est pas facile avec toutes ces motos officielles. Notre relation avec Ducati est très spéciale, nous sommes très proches. C'est très important pour nous et c'est un avantage. Nous connaissons la situation et il est très difficile de gagner un championnat, mais nous allons nous donner à 100% et surtout pour gagner des courses."

