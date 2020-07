Dovizioso ne veut pas copier les pilotes Pramac

Bien que qualifié seulement 14e alors que la première Ducati figure en première ligne, Andrea Dovizioso assure qu'il ne veut pas copier ce que font les pilotes Pramac avec la GP20. Le pilote italien explique être pleinement focalisé sur la performance qu'il doit livrer en course, pour le moment empêtré dans ses difficultés à trouver ses marques avec le nouveau pneu arrière fourni cette année par Michelin.

"La plupart du temps, Bagnaia et Miller sont capables de faire un très bon temps quand ils mettent des pneus neufs, mais si vous regardez le rythme, ils ne sont pas plus rapides", souligne Dovizioso, saluant la performance des pilotes de l'équipe satellite sur ces qualifications (troisième et septième) et les précédentes (quatrième et cinquième), mais tempérant leur capacité à maintenir ces rangs en course.

Pour le vice-Champion du monde, tout est une question de style : "Ils sont meilleurs dans cette situation parce qu'ils roulent d'une manière différente et qu'ils sont capables de gérer les caractéristiques [du pneu] d'une manière différente. Mais je ne veux pas les copier. J'essaie d'étudier et de comprendre ce que l'on peut faire. Mais chaque pilote a un style différent et il faut trouver la meilleure façon pour soi d'aller vite. C'est la meilleure façon d'être rapide et fort en course, parce qu'au final c'est en course qu'il faut être régulier et fort."

"Le changement de pneu est un gros changement, plus important qu'une simple pièce sur la moto. […] Compte tenu de ma façon de rouler, ça ne marche pas", regrette Dovizioso. "Je ne suis pas encore à l'aise. On travaille encore sur l'entrée dans les virages parce que j'ai du mal, je ne roule pas du mieux que je peux, je ne suis pas régulier et il m'est difficile de faire des chronos quand il le faut. Il nous manque encore quelque chose. Dans ma façon de piloter, la Ducati ne fonctionne pas : l'entrée, le mouvement, le contrôle des glissades ne sont pas très bons."

"Danilo [Petrucci] pilote différemment, mais il lui arrive la même chose. Jack et Pecco pilotent différemment encore, et différemment l'un de l'autre, mais ils arrivent à gérer cela un petit peu mieux grâce à la manière dont ils pilotent. Ils ont réussi à bien s'adapter à cette situation. Par contre, ils font la différence en pneus neufs, sur le rythme ils ne sont pas meilleurs. Il ne s'agit pas d'une vitesse générale."

"Je pense que si l'on arrive à améliorer ce à quoi on pense, ce pourrait être un avantage pour tout le monde", ajoute Andrea Dovizioso, qui samedi soir évoquait en effet l'éventualité d'un gros changement de dernière minute, à tester au warm-up, en vue de la course. "On va peut-être essayer quelque chose de complètement différent de ce que l'on a utilisé pas le passé ces dernières années", indique-t-il. "Il ne faut jamais dire jamais. Malheureusement, on se retrouve à exploiter le week-end de course pour se mettre au point."

"Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et je suis le genre de pilote qui essaie de tout régler de la bonne façon pour que tout aille bien au bon moment. Je ne suis pas du genre à pousser à 100% à chaque séance, à essayer d'être le plus rapide et puis plus rien. Je pense que quand on est pilote factory, on doit faire du développement et essayer de comprendre ce que l'on doit faire parce que c'est quelque chose qui peut marcher ce week-end mais surtout dans le futur. C'est ce que j'ai toujours fait dans ma carrière, c'est ce que je vais continuer à faire et c'est ce que je fais en ce moment."

"Ce n'est pas une excuse, c'est sûr. Bagnaia et Miller en ce moment, en qualifications, ils sont plus rapides, c'est clair. Les données montrent clairement ce qu'ils font et c'est la raison pour laquelle ils arrivent à faire ça. Mais si vous me voyez en piste, je ne suis pas très bien et pas à l'aise. Il faut donc qu'on travaille là-dessus et qu'on essaye de trouver la voie à suivre."

Rien de résolu depuis la semaine dernière

Malgré un podium surprise la semaine dernière, lui qui n'en avait jamais obtenu sur cette piste en MotoGP, Dovizioso rappelle que son résultat masquait la réalité de ses difficultés, or ce week-end il juge que rien n'a changé pour lui.

"Après la course, j'étais content de ma troisième place, mais pas du reste. Ce qui se passe actuellement le confirme, car on n'a pas encore réussi. On pensait être plus avancés ce week-end, et c'est le cas en termes de réglages car je me sens beaucoup mieux avec l'avant, mais on n'y est pas sur le freinage, dans la gestion du pneu arrière et donc l'équilibre à l'avant. Si dimanche dernier je n'étais pas content de ma vitesse, il y avait une raison. Je ne suis pas encore fluide, je ne pilote pas comme je sais que je dois le faire, mais il y a encore quelque chose qui n'est pas au point, à mon avis."

Dans ces circonstances, à quoi s'attend-il pour la course ? "Ça va beaucoup dépendre du départ, de la position dans laquelle je serai au début de la course, et surtout si on arrive à améliorer ce qu'on veut au warm-up, parce que pour le moment j'ai un bon rythme mais seulement si je suis parmi ceux de devant. Les choses se compliqueront beaucoup si jamais je dois remonter, surtout ici à Jerez où la température des pneus augmente si on est derrière quelqu'un d'autre, sachant qu'on ne peut pas sortir de la trajectoire."