EL3 - Bagnaia encore leader, Espargaró résiste aux Ducati

Comme prévu, la température a grimpé ce samedi sur le Sachsenring, pour atteindre 27°C dans l'air et déjà 35°C sur la piste avant cette troisième séance du week-end, dernière occasion pour les pilotes d'atteindre le top 10 du classement combiné et d'ainsi obtenir un ticket d'entrée direct pour la Q2.

Très vite, Pecco Bagnaia, détenteur du nouveau record de la piste depuis vendredi, a pris le pouvoir tandis que Marco Bezzecchi est tombé à la sortie du virage 12 après avoir signé le quatrième temps. Vite sur ses pieds, le pilote V46 a en revanche dû abandonner sa moto, trop endommagée.

Les améliorations par rapport à vendredi sont restées rares dans le premier relais, seuls Miguel Oliveira et Andrea Dovizioso parvenant à gagner du temps, sachant que le second était le seul à avoir été plus rapide en EL1 qu'en EL2. Profitant d'un pneu tendre à l'arrière, Oliveira a pris la tête après le cap de la mi-séance.

Joan Mir s'est rapproché à moins d'un dixième du pilote KTM avant de prendre l'avantage pour 0"005, mais ce duel pour la tête de la séance ne plaçait les deux hommes qu'en concurrence pour la dixième place du classement combiné, à plus d'une demi-seconde de la référence établi par Bagnaia vendredi après-midi.

Bagnaia au dessus du lot

Tout a changé à moins d'un quart d'heure du drapeau à damier, quand Aleix Espargaró a pris les commandes avec un chrono de 1'20"013, qui l'a placé 0"005 devant le pilote Ducati. Dans le tour suivant, Espargaró a encore abaissé la marque, gagnant 0"007, mais il était fou de rage d'avoir été gêné par Franco Morbidelli, une bien meilleure performance étant dans ses cordes. Les commissaires de course ont annoncé une enquête.

Avec la seconde Yamaha officielle, Fabio Quartararo est revenu à 0"031 du nouveau leader, passant ainsi de la neuvième à la troisième place au cumul des séances, mais le classement a vite évolué.

Bagnaia est devenu le premier pilote à rouler sous la barre des 1'20 au Sachsenring, grâce à un temps en 1'19"833. Jorge Martín, qui était dans sa roue, a également brisé cette barrière et pris la deuxième place. Bagnaia a encore amélioré son chrono dans le tour suivant. Joan Mir est de son côté remonté au cinquième rang, derrière Bagnaia, Martín, Espargaró et Quartararo, avant de passer dans le bac à graviers au premier virage.

Des drapeaux jaunes et un problème inhabituel en fin de séance

Dans les cinq dernières minutes, Jack Miller est venu assurer un doublé à Ducati, pour quelques secondes seulement puisqu'Aleix Espargaró, cette fois épargné par le trafic, a placé son Aprilia à la deuxième place. Álex Márquez a provoqué un drapeau jaune en fin de séance en tombant dans le premier virage, et Takaaki Nakagami est également tombé après être arrivé trop vite au premier virage.

Fabio Quartararo a de son côté été victime d'un incident inhabituel. En regardant derrière lui, sa visière s'est décrochée sur le côté gauche, ce qui l'a contraint à revenir à son garage. Les drapeaux jaunes ont néanmoins protégé sa place dans le top 10 et plus aucun pilote n'a amélioré son chrono. Quartararo s'est malgré tout précipité en piste pour avoir droit à un dernier essai de départ.

Pecco Bagnaia a conservé la première place, effectuant pour sa part une simulation de départ catastrophique, devant Aleix Espargaró et Jack Miller. Johann Zarco et Jorge Martín ont bouclé un top 5 fait de quatre Ducati, tandis que Quartararo a été classé au sixième rang, devant Joan Mir et Luca Marini. Malgré son erreur en fin de séance, Takaaki Nakagami a pris la neuvième place, devant Maverick Viñales.

Ces dix pilotes seront les dix qualifiés pour la Q2. La Q1 accueillera donc Miguel Oliveira, Marco Bezzecchi ou encore Pol Espargaró, ainsi qu'Enea Bastianini, sûrement 18e. Álex Rins devra aussi passer par la première partie des qualifications, s'il décide d'y prendre part puisqu'il souhaitait profiter des EL3 pour évaluer une dernière fois sa condition physique, sa fracture au poignet gauche le faisant encore souffrir.

GP d'Allemagne- MotoGP - EL3