Frères Márquez : Alzamora remplacé par un dirigeant de Red Bull

Les frères Marc et Álex Márquez ont officiellement annoncé la fin de leur collaboration avec Emilio Alzamora, manager emblématique qui les a accompagnés durant près de deux décennies. Si la rumeur enflait depuis quelques semaines devant l'absence de l'Espagnol sur les Grands Prix, elle a finalement été confirmée via un communiqué.

Au lendemain de cette annonce, les frères Márquez ont cette fois officialisé le nom de son remplaçant. C'est Jaime Martínez Recasens qui succède ainsi à Alzamora. Responsable marketing des sports mécaniques chez Red Bull depuis 12 ans, il a travaillé au développement de la marque autrichienne dans le monde au travers d'événements ou du sponsoring d'athlètes.

"Nous sommes très contents d'annoncer que Jaime rejoint notre équipe de travail à partir du GP de Saint-Marin", ont déclaré les frères Márquez. "Grâce à son expérience chez Red Bull, il connaît parfaitement bien le milieu mécanique et du sport en général, et amène une nouvelle vision stratégique qui, nous le croyons, va nous apporter beaucoup. Notre objectif en piste restera celui d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Nous sommes certains que nous formerons une grande équipe."

Marc et Álex Márquez en piste

Jaime Martínez Recasens aura fort à faire pour imposer sa patte après l'emblématique Alzamora. Il devra, en tout premier lieu, gérer les contrats des deux frères. Après le contrat historique de quatre ans liant Marc Márquez au HRC jusqu'en 2024, l'avenir de l'octuple Champion du monde représentera un défi de taille. Celui de son cadet sera également important puisqu'il ne dispose que d'un contrat d'un an avec Gresini pour le moment.

L'Espagnol arrive de plus dans un moment particulier puisque ses deux pilotes courent chez Honda, pour qui la situation est très compliquée depuis le début de la saison. S'ajoute à cela la convalescence de Marc Márquez. Trois mois après sa quatrième opération du bras, le #93 vient tout juste de reprendre la piste avec une moto de route.

Son retour en Grand Prix n'est toujours pas connu, et sa participation au test de Misano, qui se tiendra la semaine prochaine n'a pas non plus été confirmée. Elle est pourtant largement souhaitée par Honda, qui estime avancer à l'aveugle sans lui.