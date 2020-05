Les frères Márquez ont repris la piste

Après les pilotes basés à Andorre, c'est au tour de ceux habitant en Espagne de reprendre progressivement l'entraînement à l'extérieur après la levée du confinement. Les frères Márquez se sont ainsi retrouvés en piste ce mardi pour la première fois depuis plus de deux mois, sur le circuit El Bosquet à Ponts.

Les deux pilotes Repsol Honda continueront ainsi d'étendre leur programme d'entraînement en s'adaptant aux différentes recommandations du gouvernement espagnol. Tout cela en préparation de la saison 2020 de MotoGP, qui doit commencer au mois de juillet prochain si tout se passe bien.

"Après deux mois, ça faisait un peu bizarre de remonter sur la moto pour les premiers tours", a expliqué Marc Márquez. "Je me suis vite senti mieux, les muscles et mon cerveau ont commencé à se souvenir à nouveau de tout. C'était vraiment bien de remonter sur la moto, ce sont des sensations que vous ne pouvez avoir nulle part ailleurs. Pas à pas nous nous rapprochons de la normale, et c'est le plus important."

"C'était super de pouvoir revenir à un entraînement plus normal, et c'était un vrai plaisir de reprendre la piste de motocross", a quant à lui indiqué son frère cadet. "Quand quelque chose comme ça est ta passion, tu l'aimes toujours beaucoup donc c'était spécial de piloter, tu as besoin de la moto dans ta vie. C'était un peu un retour à la normale. Malheureusement le monde n'est pas encore revenu à la normale et en tant que pilotes, comme tout le monde, nous devons continuer à nous adapter et faire de notre mieux dans cette situation. J'espère que nous vivrons plus de journées comme [mardi]."