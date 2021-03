GP du Qatar : la réaction des rookies

Enea Bastianini

Qualifs : 13e ; Course : 10e (+9"288)

Rookie le mieux placé sur la grille de départ, Enea Bastianini était également le premier débutant à franchir la ligne d'arrivée dimanche. Certes, il a commis quelques erreurs, à commencer par le départ de la course puisqu'il a oublié d'activer son holeshot device. Cependant le Champion du monde Moto2 a brillamment réussi à économiser ses pneus tout en se montrant rapide, ce qui lui a servi en fin de course pour venir à bout de pilotes comme Brad Binder, Valentino Rossi ou Miguel Oliveira. Malgré une petite erreur qui lui laisse quelques regrets alors qu'il estimait la septième place possible, c'est avec un très bon top 10 que le pilote italien a bouclé ce week-end.

"Mon côté positif espérait pouvoir accéder au top 10, et j'y suis arrivé. Ce qui m'a étonné en tout cas c'est que j'ai terminé avec neuf secondes de retard alors que j'en ai perdu six dans les deux premiers tours. Je crois que c'est très positif et surtout, à la mi-course, j'ai tourné dans le rythme des premiers, voire un petit peu plus vite, alors je suis vraiment content. À la fin je ne pouvais pas pousser plus, parce que j'étais un peu fatigué, j'ai tout donné."

"J'ai beaucoup appris car mon départ a été bof et les trois premiers tours ont été un désastre pour moi en pneus neufs. C'était difficile, mais après ces trois tours, j'ai fait de bons temps. Puis, pas à pas, je suis monté vers la dixième position. Ensuite j'ai essayé de pousser encore plus, mais dans les six derniers tours, mon bras était très fatigué et il m'a été impossible d'arriver en septième position."

"À la fin, je me suis retourné pour voir qui était derrière moi et j'ai vu les top pilotes du MotoGP. Ça a été un honneur de faire ma première course avec eux et je suis vraiment content de cette première épreuve. Les émotions sont indescriptibles. Je n'en ai ressenti d'aussi fortes que quand j'ai gagné le championnat − elles étaient probablement plus fortes pour le titre, ceci dit. Les émotions sont très fortes, et on va essayer de continuer comme ça."

Jorge Martín

Qualifs : 14e ; Course : 15e (+16"422)

Premier rookie classé en début de week-end, Jorge Martín a déjà bien exploité sa Ducati GP21 et ses atouts. On retiendra notamment que c'est lui qui a signé la deuxième meilleure vitesse de pointe derrière le nouveau record de son coéquipier, Johann Zarco, en 358,8 km/h. Et puis, ça n'aura échappé à personne, il a fait un bond de dix places à l'extinction des feux pour entrer dans le premier virage quatrième ! "Ce n'était pas ma place", avouera-t-il après l'arrivée, alors qu'il a peu à peu rétrogradé pour rallier l'arrivée avec un point en poche.

"C'était génial, parce que je ne m'attendais pas du tout à être quatrième après le départ. D'un côté, c'était bien d'être là, d'apprendre des pilotes rapides. Mais d'un autre côté, ce n'était pas ma place donc j'ai un peu surchauffé les pneus et je l’ai payé à la fin. Mais j’ai pris de l'expérience. Nous avons atteint notre objectif, qui était de progresser et d'apprendre. Je suis vraiment content de ma performance. Je suis tourné vers la prochaine course car je pense que j'aurai encore un très bon rythme et que je pourrais me battre pour un top 10."

"Être pilote MotoGP pour une première course n'a pas été facile car j'étais un peu trop nerveux avant le départ. Mon départ a malgré tout été vraiment bon, et c'était bien sûr génial d'être dans le groupe. Et puis, je me suis aussi battu avec Valentino, qui était mon idole quand j'étais jeune. Je l'ai presque battu, à un moment donné j'étais devant lui, à cinq tours de l'arrivée, donc je pense que c'est déjà pas mal. J'ai beaucoup appris et je pense qu'il nous manque un petit quelque chose en sortie de virage, je suis un peu en retard sur la première accélération et je perds quelques mètres dans cette phase. Mais c’est une bonne chose que nous soyons conscients de nos problèmes et de ce que nous pouvons améliorer, alors je suis content et l’équipe aussi."

Luca Marini

Qualifs : 18e ; Course : 20e (+20"916)

Plus en difficulté que son coéquipier Enea Bastianini tout le week-end, Luca Marini a rallié l'arrivée de la course juste en dehors des points. Si son retard de 20 secondes sur le vainqueur aurait de quoi le satisfaire, et ce d'autant plus que cette course a offert le quatrième top 15 le plus serré de l'Histoire, le pilote italien est en réalité apparu déçu de sa performance.

"Sincèrement, c’est mauvais. Je ne suis pas content de ma course, non pas de ma position mais de mon rythme car je m'attendais à être beaucoup plus rapide. J'ai eu beaucoup de mal, surtout avec le grip. J’ai senti qu'il était un peu différent par rapport à toutes les autres séances. J'avais du mal à arrêter la moto dans la dernière partie d’entrée dans les virages, et aussi en milieu du virage. Je n'arrivais pas à avoir de vitesse de passage. J'étais lent dans tous les virages du circuit. Ce n'était pas un endroit en particulier, c'est sur tout le circuit que je n’avais pas assez de rythme."

"On a désormais beaucoup de données à analyser, et Enea a fait une super course alors on va pouvoir étudier son rythme et essayer de comprendre pourquoi j'ai eu du mal dans ce domaine. Je suis content d'avoir une deuxième course ici, parce que les Ducati sont très fortes et on a le potentiel pour être beaucoup plus rapides. [...] Sincèrement, quand j’étais sur la grille je n’ai pas pensé [au fait de courir avec Valentino]. J'étais concentré sur ma course. J'ai presque oublié qu'il était également sur la même grille au même moment !"

Avec Chloé Millois