Miller "aussi surpris" que tout le monde après son chrono record

Jack Miller s'est dit aussi surpris que tout le monde après avoir enregistré le meilleur temps de la première journée du Grand Prix du Portugal et, au passage, pulvérisé le record absolu à Portimão. Nouvellement arrivé chez KTM après avoir durant cinq ans été l'un des pilotes emblématiques de Ducati, l'Australien s'est montré discret pendant l'hiver, peinant quelque peu à sortir du lot tandis qu'il cherchait à s'adapter à la RC16 durant les six jours de test auxquels il a eu droit. La moto autrichienne est par ailleurs apparue à la traîne par rapport à ses rivales et sa cote était faible pour espérer s'adjuger le meilleur temps au coup d'envoi du championnat face notamment aux dominantes Ducati.

Miller s'est d'abord classé 12e de la séance matinale, à 0"776 du chrono de référence d'Álex Márquez, qui rejoint le clan Ducati cette année via le team Gresini. Il était déjà à ce moment-là le meilleur représentant de KTM, son coéquipier Brad Binder étant apparu très en difficulté à cause de douleurs au cou.

Mais c'est surtout à la fin des Essais 2, lorsque se jouait le top 10 si important en vue des qualifications, que Miller a créé la surprise : grâce à un deuxième time attack parfaitement réussi, représentant une seconde d'amélioration par rapport à sa première tentative, il s'est propulsé de la 13e à la première place. Il prenait alors une marge minime (0"037) mais décisive sur Maverick Viñales, qui n'en croyait pas ses yeux !

Entre les deux séances, Jack Miller a réussi à gagner 1"849. Seul son coéquipier a obtenu un gain encore plus grand, en abaissant son meilleur chrono de deux secondes, mais sans parvenir à sauver mieux que la 18e place. Au classement du jour, l'Australien fait figure d'exception dans le groupe KTM, la seconde RC16 étant celle du rookie Augusto Fernández, 16e, à 1"173 de sa performance. Il sera donc le seul pilote de Mattighofen à ne pas disputer la Q1 ce matin, d'ores et déjà qualifié pour la Q2 où se joueront les places sur les quatre premières lignes de la grille de départ.

"Pour être honnête, je suis aussi surpris que vous, surtout en ce qui concerne le chrono", a admis Jack Miller après la journée d'essais, lui qui a battu d'une seconde le précédent record de la piste. "Je ne suis pas surpris par les améliorations, mais par mon chrono. Je ne m'attendais pas à faire un temps de 1'37"7. Mais bon, je prends ! Nous avons travaillé extrêmement dur, et quand je dis 'nous', je pense surtout aux ingénieurs. Moi, je n'ai rien fait du tout à part être en Australie ces quatre derniers mois. Ils ont écouté tout ce que j'ai dit, mes commentaires, mes souhaits et mes requêtes."

"On a déjà beaucoup progressé avec le nouveau moteur, puis à nouveau avec le nouveau châssis. Et avec le changement de philosophie en termes d'électronique, etc, on a énormément progressé. Run après run, séance après séance, j'ai senti que je pouvais de plus en plus m'approprier cette moto et commencer à exploiter les points forts de la KTM. Tour après tour, virage après virage, en entrée de virage, mes sensations sur l'avant m'apportent un sentiment de grande confiance, parce qu'on a une lecture du pneu qui est incroyable. Je me suis fait quelques chaleurs [vendredi], mais la moto donne vraiment des sensations incroyables et j'arrive à éviter ces chutes ou ces chaleurs."

"Je dois vraiment adresser un énorme remerciement aux ingénieurs et à KTM pour m'avoir fait confiance et m'avoir donné cette opportunité. Et non seulement pour ça, mais pour m'écouter quand je fais mes commentaires de merde, que je me plains tout le temps des mêmes choses ! Jour et nuit, ils font leur part pour répondre à mes souhaits et jusqu'ici, ça a été une aventure incroyable, entre la moto que j'ai pilotée à Valence et celle qu'on a maintenant. J'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça."

Jack Miller

Particulièrement satisfait de la distribution de puissance, en plus de la puissance pure qu'offre le moteur de la RC16, Jack Miller s'est aussi dit conscient que rouler à Portimão, où s'est déroulé le dernier test de pré-saison il y a deux semaines, a pu lui faciliter la tâche. Il estime notamment que KTM doit encore progresser sur la fluidité des changements électroniques en améliorant ses processus.

En attendant, cette deuxième journée en Algarve va devoir montrer ce qu'il parviendra à retirer de cette première performance, et particulièrement lors de la toute première course sprint qui sera disputée cet après-midi. Mais l'Australien ne s'emballe pas et, lorsqu'il lui a été demandé s'il pouvait imaginer se battre pour un podium, il a quelque peu éludé la question.

"On va se concentrer sur notre travail", a-t-il répondu. "Comme je l'ai dit, je ne m'attendais pas à faire un 1'37"7. C'est extrêmement bien de faire ça. Le fait aussi de pouvoir utiliser le pneu avant tendre pour un time attack sur la KTM, comme je le faisais avec la Ducati, c'est très bien, très différent de ce qu'ils [KTM] faisaient par le passé. Alors je ne sais pas, on verra ce qu'on arrive à faire en Q2. Mon objectif [vendredi] était d'être dans le top 10 et on y est arrivé avec une marge considérable, alors on verra ce qu'on peut faire [samedi] et, ensuite, il y aura la course sprint et ce sera une attaque à fond."