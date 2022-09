KTM a cherché la "direction" pour 2023, sans sa nouvelle moto

Seuls Dani Pedrosa, pilote d'essais de KTM, et Brad Binder disposaient des nouveautés du constructeur au test de Misano, les autres représentants de la marque étant tous sur le départ. KTM était de toute façon l'une des équipes présentant les évolutions les moins visibles – exception faite de Suzuki qui s'apprête à quitter le MotoGP – la version 2023 de la RC16 n'étant pas encore suffisamment prête pour prendre la piste.

"Nous menons un certain type de travail avec Dani et Brad", a expliqué Francesco Guidotti, le team manager de l'équipe d'usine, au site officiel du MotoGP. "J'ai entendu dire que nous avions une spec 2023, mais ça n'est pas vraiment ce que nous sommes en train de tester. Nous essayons certaines pièces mais la nouvelle moto n'est pas prête. Nous essayons de comprendre si la direction que nous avons prise est la bonne, en donnant la possibilité à Brad de tester certaines pièces."

Le premier jour, le Sud-Africain a plus cherché à corriger certaines faiblesses de la KTM actuelle qu'à véritablement se projeter sur 2023. "On avait des choses spécifiques sur lesquelles travailler, dont le freinage en entrée de courbe", détaillait Binder après la première journée. "On avait vraiment du mal avec l'arrière qui poussait l'avant."

"À part ça, on a testé une fourche qui n'a pas très bien fonctionné. On a essayé différentes choses, on a beaucoup joué sur l'embrayage et le frein moteur pour vraiment aider en entrée de courbe. On a réussi à trouver quelque chose qui a un peu amélioré le turning, donc cette combinaison a apporté de petits progrès."

Moins de nouveautés, plus d'efficacité

Ce test a illustré l'approche de KTM cette saison : la marque a apporté moins d'évolutions qu'en 2021 mais a cherché à mieux comprendre ce qui fonctionnait ou pas. Cela ne se traduit pas encore par un bond dans les performances mais Brad Binder se réjouit de voir un développement plus ordonné que par le passé.

Brad Binder

"On avait besoin de trouver un point de départ en début de saison donc on a gelé le châssis, l'aéro, beaucoup de choses et on a dit 'OK, c'est notre base, comment l'améliorer ?' L'an dernier, on changeait tout toutes les semaines et parfois, on ne savait pas si on faisait un pas en avant ou en arrière."

"Maintenant, il est très clair que tout ce qu'ils apportent corrige un problème ou a un but, ça ne revient pas à jeter une pièce en l'air. Quand on ajoute quelque chose sur la moto, c'est souvent positif, et ça donne une direction claire. On sait que 'ceci est mieux, cela est mieux, ça fonctionne mieux quand on les associe' et on vérifie les choses comme ça."

"Je suis content du travail qu'ils font. On ne veut pas se contenter d'un top 10 tous les week-ends donc même si je les presse dans le garage, ils n'aiment pas finir derrière. On travaille dur et on ne restera pas à ce niveau pendant longtemps."

Oliveira logiquement tenu à l'écart du développement

Les départs annoncés de Miguel Oliveira, mais aussi Remy Gardner et Raúl Fernández de Tech3, limitaient quoiqu'il arrive KTM dans ses évaluations à Misano. "Nous ne testons les pièces de 2023 qu'avec Dani et Brad", a confirmé Guidotti, estimant qu'Oliveira pouvait néanmoins fournir un travail pertinent : "Miguel est assez intelligent pour le comprendre et il n'a même pas demandé, car toutes ces pièces ne seront pas disponibles pour le reste de la saison, donc il est clair qu'il nous aide à travailler sur ce que nous pouvons utiliser cette année."

"Avec Miguel, il s'agit principalement de mieux comprendre où nous nous situons, par rapport au travail que nous avons réalisé pendant la saison", a ajouté le dirigeant. "C'est une bonne possibilité de le recontrôler et [de revoir] aussi les réglages des suspensions. C'est très utile de faire deux jours complets, très chargés, avec beaucoup de tours. Il y aura beaucoup d'informations sur lesquelles travailler."

Miguel Oliveira

Oliveira a confirmé que ce n'était "pas une surprise" pour lui d'être écarté du développement alors qu'il s'apprête à rejoindre RNF et Aprilia, mais le Portugais a néanmoins trouvé de "petites choses" potentiellement utiles pour ses dernières courses sur la moto autrichienne.

"On a testé beaucoup de choses pour gagner un peu en stabilité en entrée de courbe parce qu'on manque beaucoup de turning, on n'arrive pas à tourner aussi bien sur les freins que les autres", a-t-il précisé. "On a donné la priorité à ça et on a aussi trouvé des choses intéressantes en sortie de courbe, donc c'est un peu un compromis. Mais c'est le domaine sur lequel on doit travailler le plus."

Lors du prochain test, organisé à Valence juste après la conclusion de la saison, KTM pourra véritablement préparer 2023 en comptant sur ses deux recrues phares, Jack Miller et Pol Espargaró, respectivement libérés par Ducati et Honda. "Nos deux nouveaux pilotes, Jack et Pol, seront au test de Valence, un test d'une journée – ça n'est pas beaucoup, nous aimerions avoir plus de jours, mais c'est comme ça !" a annoncé Guidotti. "Ils rouleront tous les deux à Valence."

Avec Léna Buffa