La folle idée de Marc Marquez : au départ de la Vuelta?

Les pilotes sont toujours à la recherche de nouveaux défis. Au cours de ces années, nous l'avons bien appris. Valentino Rossi, par exemple, à son apogée en MotoGP, était très proche de passer en F1 avec Ferrari pour vivre de nouvelles émotions.

Selon le magazine espagnol Sport Life, Marc Marquez est désormais le protagoniste d'une idée folle : courir la Vuelta 2020. Tout le monde connaît l'amour du pilote de Cervera pour le vélo, une passion qui l'a conduit en juin dernier à participer au Oakley MTB Challenge Girona.

La marque américaine Specialized, déjà sponsor de l'Espagnol, soutient également l'idée et pousse Marc à participer à la classique course cycliste par étapes ibérique.

Bien sûr, pour rendre le tout très problématique, les dates de la Vuelta (du 16 août au 6 septembre) se chevauchent avec celles du GP d'Autriche et de Silverstone. De plus, selon le règlement, si Marquez devait sauter ne serait-ce qu'une course pour participer à une autre épreuve, il serait obligé de payer une grosse pénalité à la Dorna.

Pour cette raison, l'engagement, s'il est confirmé, pourrait être limité à quelques étapes de la course peut-être. L'équipe belge Deceuninck-Quickstep l'attendrait également.

En attendant de nouveaux développements, le pilote Luis León Sánchez, un ami de Marc, a cependant déclaré : "C'est un grand sportif et il conduit une moto comme personne. Il pourrait facilement faire partie de l'équipe. Ce ne sera pas facile pour lui dans le peloton, surtout dans la Vuelta où les premières heures de course se déroulent généralement à mille à l'heure, mais c'est un grand champion et nous verrons bien comment il peut progresser. Pour l'instant, il n'y a pas de démenti à cette nouvelle. Qui vivra verra.