Le manager de Dovizioso ouvert à l'idée d'un test sur la Honda

Malgré une crise sanitaire toujours vive et l'annulation des premiers essais de l’année prévus à Sepang pour le mois de février, le retour en piste se rapproche bel et bien pour les pilotes MotoGP en vue d'une saison 2021 que tous espèrent articulée sur un format plus classique que l'an dernier, sans devoir attendre le mois de juillet pour que la compétition redémarre. Mais tandis que ceux qui étaient ses adversaires il y a encore deux mois se préparent, Andrea Dovizioso s'entraîne, lui, pour courir en motocross, ne disposant pas de guidon en Grand Prix.

Dans le même temps, les délais de récupération de Marc Márquez continuent à centraliser toute l'attention et à laisser planer le doute. Opéré pour la troisième fois début décembre des suites de sa fracture de l'humérus, le champion espagnol sera-t-il remis lorsque l'heure de la reprise sonnera ? Rien n'est moins sûr. Et que ferait Honda s'il fallait disputer les premières courses sans lui ? Là encore, aucune réponse pour le moment.

Car si le nom d'Andrea Dovizioso a circulé en tant que possible remplaçant de luxe, l'ingénieur du #93 s'est lui-même défavorable à cette option, estimant que Stefan Bradl mériterait de poursuivre − si besoin était − l'intérim qu'il a assuré en 2020. Et à la direction du groupe, on pratique aujourd'hui le silence de réserve, échaudés par les plans élaborés en vain l'an dernier dans l'attente interminable du champion.

Quant à Dovizioso, son manager a beau avoir affirmé son souhait de ne pas revenir au coup par coup, il ne semble pas avoir totalement tiré un trait sur l'idée de remplacer son rival si Honda le lui demande. Simone Battistella fait lui-même un pas vers Honda en louant la forme de son pilote, mais il l'admet : le coup de fil qui acterait le rapprochement n'est pas arrivé... "Pas encore, mais s'il devait arriver, Andrea serait vraiment prêt", assure-t-il à Sky Italie. "Il s'entraîne pour le motocross au niveau amateur, mais il le fait avec la même intensité que s'il était en pleine pré-saison MotoGP."

L'objectif premier, annoncé dès l'officialisation de la rupture avec Ducati à un stade trop avancé pour que Dovizioso puisse trouver un guidon satisfaisant pour 2021, est bel et bien que le triple vice-Champion du monde retrouve la grille en tant que titulaire en 2022. Le pilote et son manager restent cependant en alerte face à la situation du pilote Honda, qui en n'étant pas encore résolue à ce jour entretient un dernier espoir.

"Nous travaillerons cette année pour revenir pleinement en 2022. En ce qui concerne Honda, en précisant qu'Andrea comme moi sommes vraiment désolés de ce qui arrive à Marc, il est clair qu'ils sont en train d'évaluer avec exactitude quand leur pilote pourra revenir. Á mon avis, ils craignent de faire des erreurs dans une situation très délicate, et ils ont raison", décrypte Simone Battistella. "Le mois prochain sera crucial pour leurs décisions. En ce qui nous concerne, nous avons refusé toutes les propositions de pilote essayeur afin d'être libres de faire autre chose, mais également prêts à revenir sur la grille de départ."

Selon le manager, l'idée de passer une sorte d'essai de pré-embauche en participant aux tests du Qatar ne serait pas à écarter si elle était proposée à son pilote : "À bien y réfléchir, [si je recevais] un coup de fil qui serait initialement pour une fois, pour faire connaissance et voir comment roule Andrea avec cette moto, je dirais oui. Nous parlons d'une moto gagnante et d'un pilote qui a toujours été très compétitif au Qatar : leur association titillerait la curiosité des fans et de tous."

Il n'en reste pas moins que servir de remplaçant ponctuel à Marc Márquez n'est pas le projet le plus attractif qui soit pour Andrea Dovizioso. Son manager aimerait donc surtout comprendre ce qu'il adviendra du pilote espagnol et quand il pourra reprendre le guidon de sa RC213V, une perspective qui justement a cruellement manqué à Honda et au principal intéressé ces derniers mois.

"Sincèrement, je ne m'attends pas à ce qu'Honda fasse commencer le championnat à Dovi pour ensuite l'interrompre à la moitié ou vers la fin de la saison. Quant à l'hypothèse qu'il commence aux côtés de Pol Espargaró pour ensuite ajouter une troisième moto quand Márquez reviendra, elle n'est pas viable, d'autant que Carmelo Ezpeleta a exprimé un avis contraire. Je n'ai donc pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'options à explorer."

"Nous attendons, et pendant ce temps, très sereinement, Andrea travaille avec le sérieux et l'implication qui le distinguent. Il est évident que nous n'aimons pas nous voiler la face et suivre le double rendez-vous du Qatar depuis le canapé ne serait peut-être pas facile… À moins que Dovi soit sur une piste de motocross précisément à ce moment-là."

