Pour son ingénieur, la Honda n'est pas "réservée" à Márquez

Santi Hernández, ingénieur de Marc Márquez, réfute l'idée selon laquelle la Honda serait la moto d'un seul pilote, une machine qui aurait été affinée au fil des saisons pour permettre à la star espagnole de réaliser des prouesses qui n'appartiennent qu'à lui, quitte à éloigner les autres membres du groupe des résultats de pointe.

Alors qu'en 2019 c'est déjà Márquez qui avait rapporté à Honda l'intégralité de ses pole positions et de ses victoires (Cal Crutchlow avait quant à lui sauvé trois podiums) avec un record de points à la clé, la saison 2020 a placé le HRC dans une position périlleuse lorsque le #93 s'est blessé, suffisamment gravement pour manquer l'intégralité du championnat. Aucun de ses collègues n'a alors pu reprendre le flambeau, et malgré une pole position pour Takaaki Nakagami et deux podiums pour Álex Márquez, le bilan 2020 est le plus faible qu'ait connu Honda depuis le début de son programme actuel. Depuis 1982, la marque a glané 21 titres dans la catégorie reine (dont six en sept ans avec Márquez) et 299 victoires, et aucune de ses campagnes n'avait jamais été exempte de succès... jusqu'à 2020.

Lire aussi : Le team de Márquez n'était pas prêt à sa longue absence

Privé de son champion, Honda a indéniablement touché le fond, dans l'incapacité de rivaliser avec Suzuki, Ducati, Yamaha et même KTM. Mais au lieu d'y voir le signe d'une machine exclusive, l'ingénieur met une nuance de taille dans son analyse : c'est, selon lui, la preuve que son pilote parvient mieux que quiconque à faire la différence. Pour Santi Hernández, le pilote est bel et bien le moteur des résultats que peut obtenir une équipe.

"Il est évident qu'une partie de la responsabilité revient également à l'équipe. Mais au moment de prendre la piste, c'est le pilote qui doit gérer sa moto. Et la différence, le pilote en question la fait quand il n'a pas la meilleure moto. La façon dont l'équipe gère ces problèmes et dont ils sont transmis est importante, mais c'est le pilote qui fait la différence", assure-t-il à Motorsport.com.

"La Honda n'est pas une moto simple, mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'elle serait réservée à Marc. Au sein de ce constructeur, il y a un pilote qui se démarque beaucoup par rapport aux autres. Le fait est que Marc peut faire des choses que les autres ne peuvent probablement pas faire. C'est pourquoi nous travaillons sur une moto un peu plus équilibrée. Mais nous avons une moto compliquée, et tout à coup Nakagami se met à rouler vite."

"La Honda est une moto de course. Pour dépasser une certaine limite, il faut avoir la foi, y croire, mais dans le même temps elle vous fait douter. C'est là que le pilote décide s'il doit tenter ou s'en tenir à là où il est. Stefan [Bradl] a progressé quand il y a cru, et il a commencé à faire des choses qu'il n'avait jamais faites auparavant", décrit l'ingénieur, qui a travaillé aux côtés de l'Allemand, pilote d'essais appelé à assurer le remplacement du champion pendant sa convalescence.

Certain de la capacité d'adaptation de son pilote en toutes circonstances, Santi Hernández estime par ailleurs que Marc Márquez aurait su trouver ses marques avec le nouveau pneu arrière introduit en 2020 s'il avait disputé le championnat normalement, et ce même si cette nouveauté technique a eu des conséquences importantes dans les performances de certains concurrents.

"Ce que je peux dire, c'est que, parmi les pilotes avec lesquels j'ai travaillé, Marc est celui qui s'adapte le mieux aux situations défavorables", pointe-t-il. "En 2016, par exemple, il a remporté le titre avec une moto qui était ostensiblement moins bonne que les autres. Et il a gagné parce qu'il a lui-même apporté ce que la moto n'avait pas."

Propos recueillis par German Garcia Casanova



