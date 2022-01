Marc Márquez de retour en piste à Portimão

Le sextuple Champion du monde MotoGP Marc Márquez est sur la touche depuis qu'il a subi une commotion cérébrale lors d'un entraînement à motocross en novembre, qui a déclenché le retour du problème de double vision – ou diplopie – qu'il avait déjà connu en 2011 après une chute en Moto2.

Après avoir manqué les deux dernières manches de la campagne 2021 et le test d'après-saison, il a été autorisé à reprendre l'entraînement à moto la semaine dernière et a opté pour une sortie en motocross.

Depuis, Márquez a fait face aux médias lors de la présentation du programme Honda 2022 et a admis que ses médecins ne savaient pas combien de temps sa convalescence prendrait, mais il a reçu un signe encourageant lorsqu'il a été confirmé qu'il n'aurait pas besoin d'être opéré.

Márquez, qui a subi sa deuxième blessure grave en autant d'années après s'être cassé le bras lors de l'ouverture du championnat MotoGP en 2020, a déclaré vendredi qu'il voulait essayer de réaliser une journée de test sur un circuit accueillant une épreuve du championnat : "Avant toute chose il faut que j'essaye [de rouler] sur un circuit de Grand Prix avec une vitesse élevée. La vision c'est quelque chose de très sérieux, donc je sais que je vais suivre les conseils de mon médecin et de mon groupe. Pour le moment, je me sens très bien, c'est le plus important."

L'équipe officielle Honda a annoncé ce dimanche via ses réseaux sociaux qu'il participait à une journée de roulage à Portimão, le circuit du GP du Portugal, ce dimanche sur une RC213V-S, une version routière de sa moto MotoGP. "De sortie pour une balade dominicale", a confirmé la marque. "Marc Márquez est de retour sur la piste au guidon de la RC213V-S pour continuer à évaluer sa condition avant la saison 2022."

Márquez continuera à suivre les conseils de ses médecins après sa journée en piste avant de confirmer s'il est apte ou non à participer au test de pré-saison MotoGP, prévu à Sepang les 5 et 6 février.