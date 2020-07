Márquez et Espargaró réunis huit ans après leur clash en Moto2

Comme l'avait rapporté Motorsport.com, Pol Espargaró va bel et bien quitter KTM à la fin de la saison pour rejoindre l'équipe d'usine Honda pour la saison 2021. Il y sera associé au sextuple Champion du monde MotoGP Marc Márquez. Cette décision a engendré une onde de choc dans le paddock, jetant le trouble sur les futurs plans de KTM tout ouvrant la porte au doute quant à l'avenir de Cal Crutchlow chez LCR ou celui d'Andrea Dovizioso avec Ducati. Toutes les pièces du puzzle trouveront leur place avec le temps, mais pour le moment on ne peut s'empêcher de s'interroger sur ce que sera la dynamique dans l'équipe officielle Honda en 2021 alors que Márquez y sera rejoint par un vieil ennemi.

Il ne fait aucun doute que Márquez est le numéro un incontesté chez Honda. Mais supposer qu'Espargaró sera simplement son porteur d'eau serait de la folie, et cela ne fait que souligner l'audace de la décision prise par HRC, car le risque de voir les tensions grimper est bien réel. La controverse entre les deux pilotes a éclaté en 2012, alors que le paddock se trouvait à Barcelone pour le Grand Prix de Catalogne, leur course maison à tous les deux et cinquième manche d'une saison Moto2 jusqu'alors passionnante.

Bien qu'il n'ait remporté qu'une seule victoire contre deux pour son rival à ce moment-là, une chute du pilote du team Monlau lors de la manche précédente en France permettait à Espargaró d'arriver à Barcelone en tant que leader du championnat avec un point d'avance. Márquez avait affiché un rythme élevé tout au long des essais et avait décroché la pole, tandis qu'Espargaró avait pris la troisième place sur la grille de départ. En course, le pilote Pons a eu du mal à suivre le rythme du groupe de tête − emmené par Andrea Iannone − et dans les premiers tours il est descendu jusqu'à la septième place. Mais il n'avait pas dit son dernier mot : dans le sixième tour, Espargaró s'est frayé un chemin vers la quatrième place, peu avant que Márquez ne prenne la tête pour la première fois, avec alors plus d'une seconde d'avance sur son rival pour le titre.

Alors que Márquez, Iannone et Lüthi se battaient pour la première place, Espargaró est parvenu à réduire son retard et à raccrocher avec le groupe de tête à 11 tours de l'arrivée. Pourtant il s'est rapidement heurté à un mur et a perdu de son rythme, si bien que l'écart devant lui s'est à nouveau creusé jusqu'à atteindre la seconde à l'approche de la phase finale de la course. À sept boucles de l'arrivée, la bataille entre les trois premiers s'est intensifiée et, dans les deux tours suivants, la confrontation entre Márquez et Iannone a plusieurs fois fait des étincelles. Espargaró, lui, a repris du poil de la bête et, après avoir dépassé Lüthi pour la troisième place, à cinq tours de l'arrivée, il s'est fixé pour objectif de revenir sur son principal rival pour le titre.

Lire aussi : Morbidelli prolonge son contrat chez Petronas

Lüthi n'allait toutefois pas se rendre aussi facilement et peu après il revenait sur Espargaró. Le pilote suisse a ensuite dépassé Márquez dans le long virage 10 de la piste catalane, obligeant le #93 à élargir quelque peu sa trajectoire. Márquez a alors bloqué l'avant de sa Suter, mais il a réussi à réaliser l'un de ses sauvetages emblématiques et à rester sur ses roues. Tout ceci a permis à Espargaró d'avoir une chance et il a alors fait plonger sa Kalex à l'intérieur, serrant la ligne de course coûte que coûte pendant que Márquez essayait de récupérer sa propre trajectoire. Seulement, celui-ci s'est repris et, sans le voir, il a heurté Espargaró. Éjecté de sa moto, le pilote Pons reçu un bon coup à la cheville.

Quelques minutes plus tard, Márquez franchissait la ligne d'arrivée en troisième position, mais une pénalité d'une minute pour cet incident allait ensuite le faire rétrograder à la 23e place. Le paddock était toutefois divisé, et des pilotes tels que Casey Stoner et Valentino Rossi ont pris la défense du jeune Espagnol. Après un appel de son équipe, la pénalité de Márquez a été annulée par la direction de course.

Le podium du Grand Prix de Catalogne Moto2 en 2012, avec Andrea Iannone, Thomas Lüthi et Marc Márquez

Cependant, cette décision a provoqué la colère du team Pons, qui a déposé un autre appel au nom d'Espargaró pour que la pénalité initiale soit rétablie. Dans une déclaration cinglante publiée à l'époque, Pons accusait : "Il est inquiétant qu'il [Márquez] ne l'ait pas vu [Espargaró] lorsqu'il l'a percuté et qu'il n'ait pas été au courant de la chute d'Espargaró, et il est encore plus inquiétant qu'il oublie l'obligation absolue de regarder en piste après en être sorti afin de ne pas percuter un autre pilote, augmentant ainsi la possibilité de blessure dans un sport qui implique intrinsèquement un risque pour le bien-être de ses participants."

Le résultat de la course catalane est donc resté provisoire tandis que la procédure était en cours et c'est pendant le week-end du Grand Prix des Pays-Bas, fin juin, soit un mois plus tard, que la Cour d'appel de la FIM a traité l'affaire, se prononçant en faveur de Marc Márquez, au grand dam du team Pons et de Pol Espargaró. Après en avoir étudié la possibilité, Pons a décidé en août de ne pas porter l'affaire devant le Tribunal arbitral du sport afin de permettre à son pilote de se concentrer pleinement sur le titre Moto2, qu'il était désormais en train de perdre.

Lire aussi : Perdre Espargaró, une mauvaise nouvelle que KTM a dû accepter

Marc Márquez a remporté ce championnat, mais il a continué à faire l'objet de controverses à la suite de plusieurs chutes liées à sa témérité lors des essais des Grands Prix d'Australie et de Valence. La saison suivante, il allait passer en MotoGP avec Repsol Honda et Pol Espargaró battre Scott Redding pour le titre de la catégorie intermédiaire avant de rejoindre lui aussi l'échelon supérieur avec Tech3. Arrivé chez KTM en 2017, Espargaró a dû s'adapter au cadre non conventionnel de la machine autrichienne, en acier, et à ses suspensions. Il a en quelque sorte dû piloter la KTM comme Márquez pilote la Honda, si bien qu'il s'annonce aujourd'hui comme pouvant être le coéquipier le plus redoutable que le #93 ait connu à ce jour. Leurs parcours différents ont mis en sommeil leur rivalité depuis cette confrontation de 2012, mais on peut s'attendre à ce que cela change en 2021...