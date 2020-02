Márquez ne sait pas d'où viennent les problèmes de Honda

Une nouvelle fois, Marc Márquez n'a pas connu une journée des plus tranquilles sur le circuit de Losail au Qatar ! Le Champion du monde en titre a chuté dans le virage 8, heureusement il s'est relevé le moindre mal de son escapade dans le bac à gravier. Le pilote Honda a pu reprendre la piste en fin de journée, mais il doit se contenter d'une lointaine 14e place sur la feuille des temps. Le numéro 93 a expliqué au micro du site officiel du MotoGP que sa chute était notamment due à son épaule convalescente. Cette dernière le force à piloter différemment tant qu'il n'est pas à 100% de ses capacités. Heureusement, Márquez n'a pas aggravé son état en chutant.

"Quand j'ai changé de direction, je l'ai fait différemment de d'habitude, et quand je suis fatigué je pousse surtout avec les jambes car je ne peux pas le faire avec les épaules. J'ai trop poussé avec les jambes, j'ai perdu l'avant, et je n'ai pas pu le récupérer avec l'épaule et j'ai donc chuté. Heureusement, ça va."

Si l'on entend souvent de la bouche des pilotes que les chronos des essais de pré-saison ne sont pas un indicateur fiable, on ne peut s'empêcher d'exprimer un peu d'inquiétude du côté de la marque à l'aile dorée. Si Márquez sait que la piste du Qatar n'est pas le meilleur circuit pour sa machine, il ne peut que constater les problèmes récurrents que lui et les autres pilotes Honda subissent au niveau de l'avant de leur RC213V.

"Bien sûr je suis inquiet car j'aimerais être très rapide à tous les tours, sur tous les circuits ! Il est vrai que nous sommes inquiets sur ce circuit car nous avons des problèmes, nous essayons d'analyser d'où ils peuvent venir, car tous les pilotes Honda, surtout avec la nouvelle moto, nous avons beaucoup du mal sur le même point. Vous voyez par exemple [Cal] Crutchlow, qui est un pilote rapide ici, il a beaucoup de mal et il a chuté."

"Nous essayons d'analyser car nous savons quel est le problème mais nous ne pouvons pas le régler pour le moment. Nous allons essayer pas à pas, mais d'un autre côté, en Malaisie nous étions assez rapides, constants et nous pilotions bien. C'est le jour et la nuit, c'est vrai, mais le point positif est que ce circuit est le plus spécial du calendrier."

Le pilote Repsol Honda ne cache pas que la dernière journée d'essais, ce lundi, sera cruciale afin de se préparer au mieux pour le premier rendez-vous de la saison. Mais il restera ensuite 19 autres Grands Prix pour faire la différence au championnat.

"Nous ne sommes pas sûrs de si ça vient du moteur, nous avons changé des choses et maintenant il est temps d'analyser, surtout les réglages, l'équilibre de la moto, ce genre de choses. Demain sera un jour clé pour aborder le premier Grand Prix. La saison ensuite, ça sera autre chose, mais ici en général nous avons beaucoup de mal et il faut que nous ayons tout en bonne position pour avoir un bon résultat."

