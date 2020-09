"Peu importe le résultat" pour Maverick Viñales, en quête de plaisir

C'est en patron que Maverick Viñales a imposé la Yamaha M1 #12 aux commandes de la séance de qualifications du Grand Prix de Saint-Marin, au terme d'une bataille intense menée entre les quatre pilotes du clan japonais.

Les habituelles déclarations positives de Viñales de début de week-end ont bien souvent été contrariées par une chute de rythme sur les relais prolongés et les bilans médiocres de fin de course, au point de devenir quelque peu prévisibles. Il faudra certes encore attendre le Grand Prix de ce dimanche pour savoir si le répétitif scénario cauchemardesque vécu par l'Espagnol, trop souvent initiateur de grandes promesses le vendredi et le samedi mais affaibli le dimanche, se répète une nouvelle fois en course.

Il se pourrait pourtant que cette fois, la performance affichée à Misano puisse autoriser à espérer un résultat du même acabit que celui des deux manches de Jerez, où le pilote Yamaha avait rallié l'arrivée à la seconde position et rêvé de victoire, et s'était positionné comme un candidat à la couronne mondiale. Actuellement cinquième au général, à 22 points du leader Quartararo, l'Espagnol a à cœur de relancer sa saison mathématiquement parlant.

Déjà, après les essais libres de ce samedi matin, l'Espagnol affichait un grand optimisme. "Je pense que les EL3 étaient vraiment bons", annonçait-il, radieux. "J'ai essayé les trois options de pneus donc maintenant je comprends ce dont j'ai besoin pour la course, et c'est plus important". Surtout, Viñales envisageait déjà la course, "profitant du temps passé sur la piste" et concentré sur son rythme sur la durée et l'évaluation de différents mélanges pneumatiques pour voir quoi choisir pour la course. Vantant quoi qu'il en soit des "sensations excellentes" et le "travail fantastique de l'équipe", l'Espagnol a atteint son premier objectif du week-end : "la première ligne de la grille", et l'étiquette de mieux classé des pilotes Yamaha.

Après les qualifications, c'est forcément un Viñales toujours aussi réjoui que l'on retrouvait en conférence de presse. Rarement l'Espagnol avait célébré une pole position avec autant d'entrain, au point de déclencher son airbag en donnant des coups de poing bravaches dans l'air ! Pourtant, pas question de réellement parler de chances de victoire pour le moment. Le mot d'ordre pour l'Espagnol est avant tout d'apprécier la course.

"La seule chose que je veux, c'est prendre du plaisir après ces trois mauvaises courses, et particulièrement après la dernière où j'ai eu pas mal de problèmes. Je désire juste profiter et je vais vraiment pousser dès le premier virage. Peu m'importe le résultat, je veux juste prendre du plaisir sur la moto et avec mon équipe, en leur offrant la meilleure performance possible."

Reste que cette fois, l'Espagnol a bien pu préparer la course. La compétitivité affichée dès l'arrivée à Misano a grandement aidé à se concentrer sur ce qui pose habituellement problème à Yamaha, à savoir le rythme de course.

"On a vraiment fait un bon temps en EL1 et j'ai déjà pu passer en Q2 dès vendredi matin alors du coup, je me suis concentré sur les réglages de course", fait-il remarquer, sachant que tout le monde n'a pas eu ce luxe. "Je me sens très bien sur un tour et en dépit du fait d'avoir fait plein d'erreurs en EL3, j'ai réussi à faire un bon tour aussi. Toutes les Yamaha sont assez rapides ici et demain, nous devons simplement progresser. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Il est certain qu'il faut en tirer avantage car c'est un circuit sur lequel on apprécie de piloter et où la moto fonctionne bien. Ensuite, il y aura encore d'autres circuits où la moto sera très rapide, puis à Portimão, on ne sait pas : il y a de longues lignes droites donc on ne sait pas si nous serons très rapides. Le plus important reste de prendre du plaisir et de tirer le maximum, voilà !"