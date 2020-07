Chaleur et casse-tête logistique pour Michelin à l'heure de la reprise

Le coup d'envoi très retardé du championnat n'est pas seulement un défi pour les équipes et les pilotes MotoGP, qui n'ont plus couru depuis le mois de novembre et ont très peu roulé depuis. Il l'est tout autant pour Michelin, manufacturier unique de la catégorie reine.

Pour la cinquième année de son programme actuel en Grand Prix, le fournisseur de pneu avait choisi d'introduire un changement de taille, portant sur une nouvelle carcasse de pneu arrière. "Nous avions connu un bon début d'année, avec les tests et la touche finale apportée au nouveau pneu arrière, mais tout a ensuite été mis en suspens par les terribles événements qui ont suivi", regrette Piero Taramasso, responsable deux-roues pour Michelin Motorsport.

Depuis cette brutale suspension, le travail a dû être mené loin des pistes, basé sur les données des 15 à 20 dernières années, et s'adapter à un agenda profondément remanié. Treize Grands Prix ont pour le moment été confirmés, mais ils vont s'enchaîner en l'espace de 18 semaines et pour certains se disputer à une date très différente de celle qui leur était réservée, changeant de fait les projections basées sur les conditions météo. "La plus notable est la première, à Jerez. Nous nous attendons à des températures beaucoup plus élevées que celles que nous aurions eues en mai", explique Piero Taramasso.

Avant de se rendre en Espagne, cette semaine, le responsable italien prévoyait 10°C de différence dans l'air et une température au sol comprise entre 50 et 55°C, obligeant à s'orienter vers des gommes plus dures pour un gain de stabilité à l'arrière et une performance maintenue dans la chaleur. Dans ces conditions, trois options seront proposées à l'avant et à l'arrière pour les gommes slicks (soft, medium et hard), des pneus symétriques à l'avant mais asymétriques à l'arrière avec un flanc droit plus dur afin de supporter les charges des huit virages à droite de la piste.

"Avant la première course de la saison, nous avons fourni une liste avec les détails des choix de pneus pour chaque course. Étant donné qu'il y a eu des changements de dates, nous avons effectué des retouches. Par exemple, Jerez et Le Mans sont à des périodes de l'année différentes. Pour les courses habituelles, comme Barcelone, nous ne ferons pas de pneu spécial", précise Piero Taramasso auprès du site officiel du MotoGP.

"Nous avons analysé les données passées et réalisé des simulations par ordinateur afin de comprendre ce qui nous attendra, et nous y avons fait correspondre les mélanges", poursuit-il. "Nous saurons après le test [de ce mercredi] si le choix était le bon. Nous allons aussi aider les équipes à trouver de très bons réglages, surtout pour l'électronique : si vous avez une bonne électronique, un bon traction control, vous pouvez mieux gérer la performance du pilote, avoir moins de patinage et une meilleure traction."

Un défi logistique d'un Grand Prix à l'autre

Outre le défi que représente le fait de disputer deux courses en Andalousie au plus fort de la chaleur, Michelin doit aussi faire face à un casse-tête qui concernera l'ensemble de cette saison chamboulée. "Nous aurons des doubles courses pendant la saison, et aussi trois courses d'affilée. C'est assez dur d'un point de vue logistique", souligne Piero Taramasso. "Ce nouveau calendrier est un assez gros défi pour nous. Lorsqu'il faut déplacer 1400 pneus chaque week-end, il faut les concevoir, faire les bons choix, et c'est un gros travail."

Michelin a déjà fait savoir que les options choisies seront les mêmes pour les deux Grands Prix organisés cette semaine et la semaine prochaine à Jerez, en revanche pour les courses suivantes l'allocation pourra être adaptée en dernière minute. "Pour chaque week-end, il faut 1400 pneus, puis à nouveau pour le week-end suivant. Nous ne pouvons pas fabriquer des centaines et des centaines de pneus comme ça, alors il faut que l'on gère cela de la façon la plus intelligente. Nous ferons une allocation et demie, disons, et ensuite le dimanche soir, après la course, nous verrons laquelle est la plus utilisée et nous ferons un complément avec ce qui manque, nous le fabriquerons et l'enverrons au circuit."

Les essais réalisés ce mercredi à Jerez vont apporter de premiers éléments de réponse à Michelin et aux équipes MotoGP quant à la pertinence des options choisies et à l'orientation que doivent prendre les réglages des motos. Les températures ont été celles attendues, avec déjà 30°C ce matin et plus de 50°C au sol lorsqu'a débuté la seconde session de la catégorie reine, à 14h.

Dans deux jours, il sera enfin temps d'entrer dans le vif de la compétition. Un rendez-vous hautement attendu à Clermont-Ferrand puisqu'il fournira le verdict final quant au nouveau pneu arrière, qui n'a pour l'instant été vu qu'en tests : celui-ci doit apporter plus de grip et de performance, tout en offrant une durée de vie plus grande.

"Le plus important pour nous, ce sont les débuts du nouveau pneu arrière. La construction a été contrôlée lors des tests de pré-saison et elle a été ajoutée à l'allocation de 2020, il s'agira donc de la première fois que nous courrons avec", souligne Piero Taramasso. "Le nouveau pneu slick arrière a été conçu afin de fonctionner pour tous les pilotes et toutes les machines, et après les derniers tests réalisés au Qatar − où nous avons observé des chronos rapides − nous sommes confiants quant au fait que tous les constructeurs auront trouvé les meilleurs réglages pour faire en sorte que leur moto respective fonctionne de façon optimale."