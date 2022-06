Premier top 10 pour Di Giannantonio, avant la prolongation avec Gresini ?

Depuis son entrée dans les points au Grand Prix de France, Fabio Di Giannantonio a passé un cap et se trouve sur une pente ascendante. Ce week-end en Allemagne est une nouvelle fois venu confirmer ses progrès avec une qualification dans le top 5, la troisième consécutive.

Après avoir devancé tous les pilotes expérimentés lors des qualifications du Mugello et décroché sa première pole position, le rookie du team Gresini n'était pas parvenu à se maintenir aux avant-postes et avait terminé à la 11e place de son Grand Prix national, tout de même son meilleur résultat jusqu'alors. Cette fois, il souhaitait se montrer plus agressif pour rester avec les pilotes de devant, et l'objectif a été atteint.

Après un très bon départ qui lui a permis de conserver sa cinquième position, il a tenu le rythme des leaders avant de finalement concéder trois places en raison de difficultés avec son pneu avant. Néanmoins, au terme de 30 tours d'une course très éprouvante, il a conclu avec une huitième position à la clé.

"Je suis super content de ce week-end, parce que je pense qu'on a fait du super boulot plus ou moins à chaque séance. En course, je pense avoir livré une super performance. J'ai pris un départ incroyable, j'étais aux avant-postes, en bagarre avec les leaders. C'est dommage mais à la fin je me sentais un peu à la limite avec le pneu avant, donc j'ai dû relâcher un peu et laisser un peu d'espace entre moi et Marini, Martín et Binder. Mais dans l'ensemble ça a été un super week-end pour nous et je suis très content de la course. C'est mon premier top 10 donc on est dans une bonne dynamique", a-t-il déclaré au site officiel.

Capable de plutôt "bien gérer" ses pneumatiques malgré l'enjeu représenté par une course longue avec des températures très élevées, il estime être parvenu à contrôler le manque d'adhérence général ressenti par l'ensemble des pilotes. "Je pense qu'on a fait du bon boulot dans l'ensemble, dans ce domaine également", a-t-il ajouté.

Un guidon assuré pour 2023 ?

Fort de ses progrès, Di Giannantonio affiche de plus en plus d'arguments en piste pour conserver son guidon pour 2023, son avenir n'étant pour le moment pas assuré en MotoGP comme pour une grande partie des pilotes de la grille. Si son début de saison plutôt timide pouvait menacer son avenir, ses dernières performances penchent forcément dans la balance désormais.

"Tout le monde attend le post sur Instagram ! On verra. La vérité, c'est qu'on est très proches de signer un accord. On va laisser grimper la hype et puis on fera ce post !" a-t-il confié en riant, visiblement très confiant.

Avec un marché plus mouvementé que jamais, l'Italien pourrait être en train de gagner ses galons pour se maintenir en poste. Rien n'étant encore fait ni annoncé, le dernier Grand Prix avant la pause estivale, le week-end prochain à Assen, sera important pour confirmer et Di Giannantonio reconnaît que ce premier top 10 obtenu dans la Saxe est "un bon point de départ" avant le Grand Prix des Pays-Bas.

"Bien sûr, quand on atteint ses objectifs et [qu'on décroche] des résultats, ça apporte quelque chose en plus. C'est comme une barre au chocolat, on fait de bonnes choses et on a du chocolat [rires], c'est toujours bon pour la motivation. C'est sûr que ça aide, mais il y a aussi le travail qu'on fait, ce sont les deux mis ensemble", a-t-il ajouté.

Avec Léna Buffa