Qualifs - Jorge Martín récidive, Fabio Quartararo résiste

Pourtant contraint de passer par la Q1, Jorge Martín a signé sa deuxième pole consécutive au Red Bull Ring, 0"034 devant Fabio Quartararo. Pecco Bagnaia a signé le troisième temps devant Johann Zarco.

Martín au dessus du lot, Oliveira sort Rins

Auteur de la pole puis vainqueur il y a une semaine, Jorge Martín faisait partie des principaux candidats aux deux dernières places en Q2 face à Álex Rins, passé à 0"001 de la qualification directe dans la matinée, mais aussi Miguel Oliveira et Valentino Rossi.

Martín a vite montré sa supériorité, se positionnant en tête dès son premier tour, 0"687 devant son premier poursuivant, Álex Márquez. Dans la première partie de cette Q1, de nombreux pilotes se sont battus pour la deuxième place, tour à tour occupée par Rossi, Rins ou encore Enea Bastianini. Au moment où les pilotes sont repassés aux stands, Martín devançait Rins, qui n'avait que 0"009 d'avance sur Bastianini et 0"021 sur Oliveira.

Rins a conforté sa deuxième place dès son retour en piste mais Oliveira s'est rapproché à 0"015, tandis que Martín a amélioré le chrono faisant référence. Oliveira a finalement accroché la tant convoitée deuxième place juste avant le drapeau à damier. Le pilote KTM s'est ainsi assuré d'accompagner Martín en Q2, permettant aux deux derniers vainqueurs de garder une chance de pole, tandis que Rins devra se contenter de la 13e place sur la grille, devant Álex Márquez et Bastianini. Valentino Rossi s'élancera d'une lointaine 18e position.

Jorge Martín bat Fabio Quartararo sur le fil

Johann Zarco, détenteur du record de la piste depuis vendredi matin, s'est positionné en tête dès son premier tour rapide, tandis que Fabio Quartararo devait se contenter de la huitième place. Pecco Bagnaia et Jorge Martín avaient vu leurs chronos annulés pour non respect des limites de la piste.

Tous les pilotes ont fait nettement mieux dans leur deuxième tour et Quartararo, en piste avec un pneu dur à l'avant alors que la plupart de ses rivaux avaient préféré le medium, a pris la tête avec un nouveau record du circuit à la clé, en 1'22"677. Le pilote Yamaha avait une confortable avance sur les pilotes Pramac, Martín et Zarco, respectivement repoussés à 0"360 et 0"722.

Après être passés par leur garage, les pilotes sont partis à l'attaque du record réalisé par Quartararo. Joan Mir est remonté au troisième rang mais il a vite été battu par Bagnaia, qui avait fini son premier run sans aucun tour enregistré puisqu'il avait une seconde fois dépassé les limites de la piste.

Quartararo n'a pas amélioré sa référence et Martín l'a battu sous le drapeau à damier pour 0"034, aidé par un tour dans la roue de Zarco. Bagnaia a signé le troisième temps devant le natif de Cannes, qui est remonté en fin de séance après avoir glissé à la septième position. Marc Márquez et Jack Miller l'accompagneront en première ligne. Joan Mir a pris la septième place devant Álex Espargaró, Miguel Oliveira, Brad Binder, Pol Espargaró et Takaaki Nakagami.

Deux pilotes manquaient à l'appel dans cette séance, Lorenzo Savadori, qui s'est fracturé la malléole droite en chutant la semaine dernière, et Maverick Viñales, suspendu par Yamaha pour des surrégimes volontaires au GP de Styrie. Le pilote espagnol a présenté ses excuses mais rien ne garantit qu'il pourra faire son retour à Silverstone.

GP d'Autriche - Q2

GP d'Autriche - Q1