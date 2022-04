Un contrat d'usine chez RNF, meilleure option de Razgatlioglu ?

Deux Grands Prix ont passé et aucune nouvelle n'est toujours parvenue quant à l'avenir de Fabio Quartararo au-delà de la saison en cours. Le Français est sous contrat avec Yamaha jusque fin 2022 et, alors que la tendance récente était à la reconduction précoce des accords, il n'a pas encore été confirmé à son poste pour la saison prochaine. Joan Mir, son prédécesseur au championnat, se trouve dans la même situation chez Suzuki, alors que Pecco Bagnaia, chez Ducati, a d'ores et déjà apposé sa signature sur un nouveau contrat de deux ans.

Yamaha n'a pourtant pas souhaité ces délais, ne cachant pas sa volonté de conserver le Champion du monde 2021 en son sein. Le convaincre était annoncé comme une priorité lors de la reprise des activités médiatiques, en début d'année, mais force est de constater que l'officialisation traîne. Dans le même temps, le pilote n'a pas caché son agacement face à certains manques dans le développement de la M1. En marge du premier Grand Prix de la saison, son manager indiquait ne pas avoir d'objectif temporel et échanger avec Yamaha quant aux garanties pouvant être apportées au sujet du package 2023.

En parallèle, il est un pilote qui, de l'extérieur, lorgne sur cette place restée vacante jusqu'à présent. Aux côtés d'un Franco Morbidelli d'ores et déjà sous contrat pour 2023, Toprak Razgatlioglu se verrait bien débuter en MotoGP dans l'équipe officielle Yamaha. Or, pour Lin Jarvis, la priorité va bel et bien à Fabio Quartararo en dépit du profil très excitant du Champion du monde Superbike en titre.

"Tous les pilotes veulent être dans une équipe d'usine. Raúl Fernández veut être dans l'équipe d'usine, ainsi que tous les pilotes avec qui vous parlez. Toprak est dans l'équipe World Superbike de Yamaha. Bien sûr, il vise une place dans l'équipe factory Yamaha en MotoGP. Mais on ne pourra en parler que s'il y a une place disponible", a souligné le directeur exécutif de Yamaha Motor Racing à Speedweek.

"Notre priorité est de prolonger le contrat de Fabio. Si nous trouvons un accord avec Fabio, dans des circonstances normales, il n'y aura pas de poste vacant dans l'équipe d'usine. Mais on ne sait jamais, jamais, jamais ce qui se passe dans la vie. Nous l'avons vu ces dernières années. Nous devons attendre."

Face à l'intérêt manifesté par Razgatlioglu pour le MotoGP, Yamaha lui a déjà promis un test au guidon d'une M1 cette année, possiblement même dès le mois de juin. Et la marque semble elle aussi titillée par l'envie de faciliter le passage du Turc aux Grands Prix, lui qui a déjà créé la sensation en WorldSBK. Si aucune place ne devait se libérer dans l'équipe d'usine, c'est dans le team satellite que Razgatlioglu pourrait faire le grand saut, avec un contrat adapté.

"Si Toprak veut passer en MotoGP et que nous ne pouvons pas le placer dans l'équipe d'usine, alors nous le garderions très probablement sous contrat avec l'usine et nous le placerions dans l'équipe RNF de Razlan Razali. Ce serait la seule option que nous pourrions lui offrir à court terme", a indiqué Lin Jarvis.

Une autre étape s'imposerait alors au préalable : celle de prolonger l'accord qui lie Yamaha et son équipe satellite, celui-ci ne portant que sur la saison 2022. "Nous devons d'abord prolonger cet accord. Nous devrions le faire d'ici fin juin. Ensuite, nous pourrons parler du choix des pilotes", a conclu Lin Jarvis.