Savadori apparaît sur la liste des inscrits 2021 avec Aprilia

La Fédération internationale de motocyclisme et Dorna Sports ont dévoilé l'entry list provisoire de la saison 2021. Dans un contexte où 21 des 22 pilotes étaient déjà connus, c'est surtout le nom apparaissant au guidon de la deuxième Aprilia qui attire l'œil, après une dizaine de jours particulièrement intenses sur le front des négociations.

Depuis le verdict final dans l'affaire Andrea Iannone et sa suspension pour quatre ans, Aprilia a été sur tous les fronts pour trouver un coéquipier à Aleix Espargaró, envisageant tantôt d'aller le chercher en Superbike (Chaz Davies a été cité), en Moto2 (les options, là, étaient multiples) ou tout simplement d'accorder une confiance renforcée à l'un des pilotes essayeurs maison, Bradley Smith ou Lorenzo Savadori. Bien qu'aucune officialisation n'ait été transmise par l'équipe italienne pour le moment, il semblerait que ce soit Savadori qui ait finalement décroché le gros lot.

Durant les deux derniers week-ends de course de la saison, les noms les plus cités ont été ceux de Marco Bezzecchi et de Joe Roberts, tous deux impliqués en Moto2, seulement leurs équipes respectives pour 2021 ont chacune fait savoir qu'elles comptaient sur le respect des contrats déjà signés. Bezzecchi a lui-même décliné l'offre après le Grand Prix de Valence, et il semblerait que Joe Roberts ait fini par suivre la même voie.

Au vu de la liste des engagés dévoilée par les instances, qui précisent bien toutefois qu'elle reste provisoire à ce stade, Lorenzo Savadori aurait donc décroché son premier poste de titulaire en MotoGP, à la suite du remplacement qu'il a honoré sur les trois derniers Grands Prix de cette saison. Formé en dérivées de la série, le pilote italien de 27 ans compte à son palmarès un titre en Superstock 1000 et 74 courses en WorldSBK, dont trois saisons avec Aprilia. Sacré en championnat italien cette année, il a également rejoint Smith dans le programme de tests de la RS-GP.

Avec les 22 pilotes provisoirement inscrits pour 2021, ce sont sept nations différentes qui sont représentées dans la catégorie MotoGP, avec toutefois une réelle prédominance de l'Espagne (neuf pilotes) et de l'Italie (sept). Comme cette année, Fabio Quartararo et Johann Zarco défendront les couleurs de la France, le pays ne comptant par ailleurs qu'un seul autre pilote dans les autres catégories, en l'occurrence Lorenzo Fellon en Moto3.

L'entry list fait par ailleurs la lumière sur les numéros choisis par les pilotes. Parmi les rookies, Luca Marini conserve son numéro 10 fétiche. En revanche, Enea Bastianini passe au 23, son numéro habituel (33) étant déjà utilisé par Brad Binder, et Jorge Martín opte pour le 89, sachant que Miguel Oliveira porte déjà le 88.

Enfin, Joan Mir apparait sur la liste avec son habituel numéro 36, ce qui semble indiquer qu'il a renoncé à utiliser le numéro 1 de Champion du monde, en dépit du souhait de son équipe.

On notera enfin que le nom officiel de l'équipe Tech3 passe de Red Bull KTM Tech3 à Tech3 KTM Factory Racing, et ce dans un contexte de spéculations quant à un possible retrait du groupe de boissons énergétiques du projet.

Entry list MotoGP provisoire pour 2021