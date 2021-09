Test Misano, J1 - La préparation de 2022 est lancée !

La pluie a accueilli les équipes MotoGP pour le début du test officiel de Misano, prévu sur deux jours. L'activité a par conséquent été limitée durant la matinée, au point que l'on n'a pu voir que huit pilotes en piste au cours des trois premières heures. On notera notamment que Fabio Quartararo a cherché à profiter de ces conditions pour travailler sur ses difficultés notables dans ces conditions, indiquant avoir d'emblée clairement identifié ce qui péchait sur la Yamaha.

Les pneus slicks ont fait leur apparition peu avant la pause déjeuner, avec un meilleur temps à ce stade qui était à mettre au profit de Johann Zarco. Avec une quinzaine de tours bouclés, le Français dominait alors en 1'33"895. L'amélioration des conditions dans l'après-midi a permis l'intensification des essais et la baisse des chronos, jusqu'à en revenir à un niveau comparable à celui du week-end de course.

Deux jours après sa victoire sur place, Pecco Bagnaia a une nouvelle fois placé sa Ducati au sommet, malgré une chute subie cet après-midi dans le virage 10. Alors qu'il avait remplacé Jack Miller à la première place, l'Italien a repris la piste après sa chute pour continuer à améliorer la référence, sans que personne ne puisse le déloger. Son temps final de 1'31"524 se situe à moins d'une demi-seconde de sa pole position record de samedi.

Mais, on le sait, le plus important dans de telles journées ne se situe pas dans ce que peut montrer le classement. Cet après-midi clément a surtout permis à chacun d'entrer sérieusement dans son programme de tests. Or, à deux mois de la fin du championnat, ce rendez-vous ne permet pas seulement de préparer le deuxième Grand Prix qui se tiendra sur place dans un peu plus de quatre semaines. Il revêt surtout une importance toute particulière pour les constructeurs qui peuvent en profiter pour tester les premiers prototypes destinés à la saison prochaine.

Dès le coup d'envoi de la journée, on a ainsi vu la Honda de 2022 prendre la piste aux mains de Stefan Bradl, pilote essayeur du HRC. On a également pu apercevoir Marc Márquez réaliser quelques tours au guidon de cette machine, même si le Catalan s'est préservé durant la matinée, devant toujours ménager son épaule douloureuse. La RC213V version 2022 se remarque par des différences sur son carénage, notamment une prise d'air verticale à l'avant, et des ailerons qui partent vers le bas.

Les pilotes Yamaha Fabio Quartararo et Franco Morbidelli ont également testé le châssis de la M1 de 2022. Le Français, bien qu'il n'ait fait que quelques tours avec cette nouveauté, a fait état globalement d'un "feedback positif" mais "ni meilleur, ni pire" qu'avec la moto actuelle. Les pilotes Suzuki ont eux aussi pu tester leur prototype en vue de 2022, et chez Aprilia on a notamment sorti des cartons une nouvelle aéro, avec des ailerons plus petits que ceux utilisés cette année.

Les essais se poursuivront demain. La météo est annoncée plus clémente et devrait donc permettre d'engranger de précieux kilomètres avec les nouveautés devant être évaluées. Rappelons que Johann Zarco ne sera pas présent, puisqu'il rentre désormais en France se faire opérer pour un arm-pump. En revanche, on pourra voir les futurs pilotes Tech3, Raúl Fernández et Remy Gardner, réaliser quelques tours sur la KTM.

Test Misano - Jour 1

Pos. Pilote Moto Chrono/Écart Tours 1 P. Bagnaia Ducati 1'31"524 45 2 P. Espargaró Honda +0"107 63 3 T. Nakagami Honda +0"389 57 4 J. Mir Suzuki +0"403 65 5 A. Espargaró Aprilia +0"465 51 6 L. Marini Ducati +0"474 50 7 J. Miller Ducati +0"520 65 8 F. Quartararo Yamaha +0"539 51 9 J. Martín Ducati +0"611 51 10 B. Binder KTM +0"645 52 11 V. Rossi Yamaha +0"646 56 12 M. Oliveira KTM +0"768 64 13 J. Zarco Ducati +0"824 43 14 A. Rins Suzuki +0"855 71 15 M. Márquez Honda +0"924 46 16 M. Viñales Aprilia +1"066 36 17 A. Márquez Honda +1"068 55 18 F. Morbidelli Yamaha +1"129 32 19 A. Dovizioso Yamaha +1"141 51 20 I. Lecuona KTM +1"227 55 21 E. Bastianini Ducati +1'313 11 22 D. Petrucci KTM +2"002 46 23 D. Pedrosa KTM +2"058 41 24 S. Bradl Honda +2"756 25 L. Savadori Aprilia +2"973 33 26 S. Guintoli Suzuki - -