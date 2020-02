Test Sepang, J2 - Quartararo mène la Yamaha 2020 au sommet !

Leader de la première journée d'essais à Sepang, Fabio Quartararo trépignait d'impatience à l'idée de troquer enfin la Yamaha 2019 pour la version de 2020, qu'il allait découvrir ce samedi. Surtout, il promettait de se montrer patient dans sa prise en main et anticipait que ses chronos resteraient modestes… Ce soir, le Français est pourtant toujours leader, et cette fois bel et bien au guidon de la toute nouvelle machine, dont il bénéficie au même titre que Maverick Viñales et Valentino Rossi.

Longtemps, la hiérarchie n'a pas évolué au cours de cette journée, après le meilleur temps établi par Jack Miller en 1'58"641 peu avant 10h30. Ce chrono représentait alors trois dixièmes d'amélioration par rapport à la référence d'hier, détenue par Quartararo. Après une matinée chargée puis une accalmie à la mi-journée aux heures les plus chaudes, l'activité a repris de manière intensive durant les deux dernières heures et demie. Mais c'est à une demi-heure de la conclusion que le temps de référence a fini par être battu.

Heureux comme un enfant à Noël, Quartararo était déjà l'homme le plus actif en piste ce samedi, profitant au maximum de la nouvelle M1, mais à son abnégation le Français a ajouté sa vitesse. Alors qu'il avait débuté la journée en pneus usés et qu'il n'était initialement pas prévu qu'il se lance dans un time attack, il a fini par boucler un tour en 1'58"572 qui lui a permis de prendre la tête avec 0"069 d'avance sur Miller mais surtout un gain de 0"373 par rapport à ce qu'il avait réalisé hier au guidon de la version précédente de la moto.

Pedrosa 3e sur la KTM

Durant cette même phase de la séance, on a également vu Cal Crutchlow (15e ce matin en 1'59"423) gagner quatre places avec une nouvelle référence personnelle de 1'59"247. Et, plus étonnant, Dani Pedrosa s'est propulsé à la troisième position avec un chrono de 1'58"662 représentant un gain de 1"146 par rapport à son temps de ce matin ! L'Espagnol n'a concédé que neuf centièmes au meilleur temps du jour, avec Jack Miller finalement intercalé entre sa KTM et la Yamaha de Quartararo.

Joan Mir s'est maintenu à une solide quatrième place grâce à sa performance de ce matin au guidon de la Suzuki, et ce sont donc quatre constructeurs différents qui figurent aux quatre premières places. Son coéquipier Álex Rins se trouve quant à lui au septième rang, derrière les Yamaha de Franco Morbidelli et de Maverick Viñales. Viennent ensuite Pol Espargaró, un temps leader ce matin, Marc Márquez, auteur de 47 tours et donc dans la lignée de son plan malgré une chute dans la dernière heure, et Valentino Rossi, à 0"544 du leader. On notera que les quatre pilotes Yamaha ont bouclé au moins 60 tours aujourd'hui.

Au guidon de l'Aprilia, Aleix Espargaró occupe la 11e place finale de cette journée, devant la Honda de Cal Crutchlow et la Ducati de Danilo Petrucci. À distance de Jack Miller, l'Italien emmène un trio de Ducati, puisqu'il est suivi par Pecco Bagnaia et Andrea Dovizioso. On signalera d'ailleurs une chute pour le #4 alors que les performances des pilotes officiels de Borgo Panigale restent pour le moment discrètes par rapport à la concurrence.

Du côté des rookies, le plus rapide reste Àlex Márquez, 17e du classement et premier à avoir concédé plus d'une seconde à Quartararo. Un peu déçu hier de ne pas avoir pu se montrer d'emblée plus rapide, Johann Zarco occupe ce soir la 19e position, à 1"253 du meilleur temps.

Ces essais se poursuivront demain pour une dernière journée de roulage à Sepang, avant un prochain test à Losail.

Test Sepang - Jour 2 - 18h