Warm-up - Les pilotes Suzuki entourent Quartararo et Bagnaia

Le soleil était présent sur le circuit de Misano pour ces vingt dernières minutes d'essais permettant de finaliser les choix de pneus pour la course. Les pilotes ont pris la piste avec un medium à l'avant mais les choix étaient plus ouverts pour la gomme arrière, entre le tendre et le medium, évalué par Fabio Quartararo en EL4 et à nouveau dans ce warm-up.

Les premiers tours ont été dominés par deux pilotes Ducati, Jack Miller, Johann Zarco et Michele Pirro qui avaient opté pour le soft. Quartararo est remonté au deuxième rang avant de prendre la tête. Le leader du championnat a encore amélioré son chrono à deux reprises et l'écart a grandi avec les représentants de Ducati, qui ont même dégringolé dans le classement.

Déjà très impressionnant en EL4 samedi après-midi, Álex Rins est remonté au deuxième rang, devant Álex Espargaró. Sorti du top 10, le poleman Pecco Bagnaia a signé le troisième temps à moins de quatre minutes du drapeau à damier. Rins s'est emparé de la première place, 0"102 devant Quartararo, et Joan Mir a confirmé le bon rythme de la Suzuki avec le troisième chrono.

Álex Rins a a conservé la troisième place devant Quartararo et Bagnaia, qui a grimpé d'un cran sous le drapeau à damier pour échouer à 0"259 du pilote Yamaha. "Sur le sec, Fabio a un meilleur rythme qu'en Aragón", estimait l'Italien samedi sur le site officiel du MotoGP. "Je pense qu'il pourrait y avoir une bonne bagarre avec lui."

Mir, dont les qualifications ont été gâchées par un message de son tableau de bord qui lui indiquait à tort de rentrer aux stands, a pris la quatrième place devant Aleix Espargaró, Jack Miller et Michele Pirro. Enea Bastianini a encore réalisé une bonne performance avec sa Ducati version 2019, en prenant la huitième place devant Brad Binder et Stefan Bradl.

Comme en Aragón, Marc Márquez a préféré s'économiser et il a attendu pour prendre la piste. Le pilote espagnol s'est classé au 11e rang, devant Pol Espargaró. Johann Zarco a signé un modeste 16e temps, deux places devant Maverick Viñales et trois devant Valentino Rossi, tandis qu'Andrea Dovizioso et Franco Morbidelli, tous les deux de retour ce week-end, ont conclu le classement.

GP de Saint-Marin - Warm-up