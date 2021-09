Cinquième sur la grille, Zarco a repris confiance avec la Ducati

Johann Zarco a retrouvé la deuxième ligne lors des qualifications du GP de Saint-Marin, après deux courses où il était plus en retrait. Le pilote Pramac est ravi de ce retour au premier plan et de son rythme en EL4, séance dédiée à la préparation de la course. Tous les signaux sont donc au vert pour Zarco, y compris concernant son bras droit puisqu'il sait qu'il sera bientôt débarrassé de l'arm-pump qui le fait souffrir, l'intervention chirurgicale étant prévue pour mercredi.

"Je suis content de cet après-midi", déclare Zarco. "La cinquième place est bonne après deux semaines à devoir passer par la Q1. C'était bien d'entrer directement en Q2 et d'avoir la possibilité d'être performant. J'ai aussi eu de bons EL4 donc c'est positif. La confiance est bonne. Le bras va bien aussi, parce que pour le moment je n'ai pas fait trop de tours. Mais je pense qu'avoir la solution pour mercredi m'aide à surmonter ce problème, peut-être aussi parce que je suis en confiance sur la moto et que je suis rapide. Ça aide à se détendre un peu plus. C'est positif. On verra."

Vendredi, Zarco a reconnu qu'il aurait peut-être des difficultés après une quinzaine de tours en course en raison des limitations posées par son bras, mais sachant qu'il sera bientôt totalement libéré de la gêne, il est prêt à affronter la douleur une dernière fois ce dimanche. Il pourra ainsi profiter de la domination des Ducati, machines les mieux représentées à l'avant de la grille.

"Même en cas de douleur, je me dis que c'est la dernière fois que j'aurai vraiment mal et que je vais perdre de la force. Ça permet d'aller au-delà. Aujourd'hui, j'étais performant sans avoir mal donc c'est positif pour demain. Après, une course c'est long, donc plus il y a d'aisance, mieux c'est. La vitesse est plutôt bonne. Il faut toujours progresser. Pour faire ce que je veux quand je le veux. À voir demain. Mais une deuxième ligne, ça fait du bien. On est plutôt compétitifs : quatre Ducati aux cinq premières places. Ça fait du bien d'être dans le coup."

Johann Zarco a conscience que la pluie pourrait l'aider en course, notamment pour préserver son bras puisque dans ces conditions, les vitesses seraient réduites, tout comme les forces que subiraient les avant-bras. Si les averses épargnent Misano, il espère néanmoins tenir le rythme de Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo, les pilotes qui l'ont le plus impressionné depuis le début du week-end.

"Pecco est vraiment très fort, Fabio aussi. Si c'est sec, essayer de rester avec eux serait bien parce que je pense qu'il n'y a pas tant de pilotes qui peuvent avoir un rythme élevé. Chaque bon tour m'aidera à faire une bonne course demain. On verra ce qu'il se passera demain. Je ne peux qu'attendre, plus que tirer des plans sur la comète."

"Je pense que j'ai plus de chances sur le mouillé, pour vraiment viser la victoire ou un podium", a-t-il ajouté. "Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pour ça que je ne fais pas trop de plans. J'attends demain, calmement, et je me concentrerai au mieux. Physiquement et au vu des EL2, j'ai plus de chances de briller sur le mouillé que le sec."

Zarco s'est qualifié en deuxième ligne alors qu'il y a une semaine, il ne se qualifiait qu'à la dixième place, au cœur d'un week-end difficile. La moindre difficulté se paie cher dans un plateau aussi compétitif qu'il l'est actuellement et le Provençal reconnaît qu'il a progressé sans véritable modification sur sa Ducati.

"Il n'y a pas eu beaucoup de changements entre Aragón et Misano. En Aragón, quelque chose n'allait pas et si on a un petit point négatif, le souci c'est que dans cette catégorie, on est nulle part. Maintenant, j'ai retrouvé de bonnes sensations et je me bats bien. C'était immédiatement bien mieux.