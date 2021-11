Nakajima pourrait prendre un nouveau rôle chez Toyota en WEC

Kazuki Nakajima semble prêt à assumer un nouveau rôle chez Toyota la saison prochaine, alors qu'il raccrochera son casque de pilote après les 8H de Bahreïn cette semaine. Le pilote japonais, âgé de 36 ans, a en effet laissé entendre qu'il resterait probablement chez Toyota Gazoo Racing en WEC, dans une nouvelle fonction.

Interrogé sur ses projets pour 2022 et sur la possibilité qu'il puisse continuer ou non à piloter pour Toyota au Japon, Nakajima ne s'est pas montré loquace. "Il y a, bien sûr, un peu de tristesse à l'idée de m'éloigner d'un volant de course", a-t-il cependant déclaré. "Mais je suis aussi déjà vraiment tourné vers l'avenir : j'ai un peu de tristesse et aussi un sentiment positif."

Décrivant l'annonce de son départ comme "une part d'un grand changement à venir", Nakajima a été interrogé sur le fait que son futur puisse impliquer un nouveau rôle pour lui au sein de l'équipe Toyota en WEC, ce à quoi il a répondu : "Probablement oui, mais je ne peux pas vous donner d'idée pour le moment. C'est l'une des options."

"Cela pourrait être le cas", a-t-il encore indiqué lorsqu'il lui a été demandé si ce nouveau rôle pourrait impliquer le fait d'encadrer de jeunes pilotes et un travail dans le programme de développement de Toyota.

Selon l'équipe, l'avenir de Nakajima chez Toyota sera plus clair en décembre, lorsque le nom de son remplaçant dans le line-up WEC sera annoncé. Il parait acquis que c'est Ryo Hirakawa qui prendra le volant laissé libre, bien que Toyota n'ait pas confirmé cette information pour le moment.

Par ailleurs, on ignore si Nakajima conservera un contrat avec Toyota pour continuer à piloter pour le constructeur au Japon, mais lorsqu'il lui a été demandé s'il continuerait à courir en Super Formula avec l'équipe TOM'S Toyota, il a répondu : "Ça non plus, ce n'est pas décidé, [mais] cela fait partie du plan. Nous discutons encore de ce que nous ferons l'année prochaine, et aussi pour tenter de finaliser tous les détails et [établir] ce que je peux faire ici [en WEC]."

"Je continue de croire que je peux faire quelque chose en tant que pilote de course, mais on ne sait jamais. Je n'ai pas encore décidé", a ajouté Kazuki Nakajima.

Deux éditions du Mans particulièrement marquantes

La décision de Toyota de retirer Nakajima du line-up après neuf saisons de partenariat, ayant mené notamment à trois victoires aux 24 Heures du Mans et un titre de Champion du monde, a été prise le mois dernier. Elle a fait suite à un deuxième test de Ryo Hirakawa au volant de la Toyota GR010 HYBRID, réalisé en septembre à Barcelone.

À l'heure du départ, Nakajima cité sa première victoire au Mans, conquise en 2018 avec Fernando Alonso et Sébastien Buemi, ainsi que celle qui lui a cruellement échappé en 2016, alors associé à Buemi et Anthony Davidson, comme les moments les plus mémorables de sa carrière en WEC avec Toyota.

"La victoire de 2018 a été le meilleur [moment]. Et en même temps, ce qui s'est passé en 2016 a été, bien sûr, un moment triste, mais je crois que c'était peut-être la clé pour nous rendre forts et faire en sorte que nous soyons prêts pour la première victoire", a expliqué Nakajima. C'est lui qui se trouvait au volant de la Toyota TS050 HYBRID, en tête de la course, lorsque la voiture a perdu sa puissance à six minutes de l'arrivée du double tour d'horloge dans la Sarthe, en 2016.

Lire aussi : Anthony Davidson a accepté sa défaite aux 24H du Mans