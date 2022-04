La nouvelle Ferrari 296 GT3 se dévoile à Fiorano

Le futur est maintenant. Ce mardi, la descendante de la fameuse 488 GT3 de Ferrari a pris la piste à Fiorano, dans des programmes "alternant entre des sessions de roulages sur circuit et des étapes où la 296 GT3 était contrôlée par les techniciens". Ce sont les pilotes d'usine Alessandro Pier Guidi et Andrea Bertolini qui ont pris le volant de cette voiture développée en partenariat avec Oreca, dans une livrée camouflage rouge et noire. Sous sa robe, la voiture cache un moteur à six cylindres sans système hybride, contrairement à sa version de route.

La Ferrari 296 GT3 à Fiorano

"Aujourd'hui marque l'occasion pour le GT de faire partie de notre avenir et c'est un moment spécial", a déclaré Stefano Coletta, patron du département Attivita Sportive GT de Ferrari. "Nous avons choisi d'effectuer les premiers tests à Fiorano parce que c'est notre maison et pour permettre aux personnes qui ont travaillé sur le projet de partager une émotion très spéciale. La voiture a un programme d'essais intense devant elle, mais nous avons déjà eu de bons retours de cette première session."

La Ferrari 296 GT3 à Fiorano

La 296 GT3 fera ses débuts en compétition l'an prochain, en parallèle d'un programme de développement pour la nouvelle Hypercar qui courra en Championnat du monde d'Endurance et qui verra le retour de la Scuderia dans la catégorie reine au Mans. L'équipe italienne s'est imposée à neuf reprises dans la Sarthe, la dernière fois en 1965.

Cette voiture est actuellement développée par AF Corse et devrait réaliser ses premiers essais en juin. "Pour nous, la date d'anniversaire la plus importante est 2023, cela fera 50 ans que nous n'avons plus fait rouler de prototype", expliquait alors Coletta au micro de Motorsport.com en février, durant le Rolex 24 à Daytona. "La meilleure et la plus importante des catégories. Quand Ferrari décide de s'impliquer dans les catégories de pointe, il faut que ce soit en Hypercar au Mans. Ferrari a fait toutes les classes de voiture dans son histoire, donc il n'y a pas vraiment de choix à faire, c'est notre philosophie."

"Je peux vous dire que notre projet avance très vite", poursuivait Coletta. "C'est très compliqué, parce que le LMH est plus difficile que le LMDh, mais c'est ce que nous avons choisi. Nos techniciens ont déjà établi une carte des programmes d'essais."